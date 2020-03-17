有些观众的胆子比较大，喜欢看惊悚类题材的影视剧。有些女星也曾演过鬼片，有的演员甚至是通过演鬼片成名的。下面我们就来盘点演鬼片出名的八大明星，看看都有谁？你认识几位呢？

1、罗兰

罗兰是一位实力派老戏骨，她演过多部惊悚鬼片，比如《阴阳路》等等。很多网友称她为鬼婆。戏外罗兰却是一位善良又敬业的演员。85岁的她至今未婚。

2、林正英

说起男演员林正英，很多网友都会想到电影《僵尸家族》吧？这部惊悚电影挺经典的，林正英还演过《僵死道长》等影视剧。很多人都说他演的鬼片很经典，遗憾的是他已经去世22年了。

3、王祖贤

王祖贤已经淡出演艺圈很多年了，她演的《倩女幽魂》很经典。王祖贤还演过《古剑山庄》等惊悚片。王祖贤演女鬼美得让人惊艳。如今王祖贤已经53岁了。

4、李心洁

鬼片《见鬼》是李心洁的成名作，当年她凭借这部电影同时获得了金像奖以及金马奖最佳女主角奖。很多人都说李心洁是很有灵气的女演员。李心洁的老公是一位导演，李心洁婚后生有一对双胞胎。

5、林嘉欣

林嘉欣是很耐看的美女，她和知名歌手张洪量谈过恋爱，后来她嫁给了导演袁剑伟。林嘉欣演的惊悚电影《异度空间》口碑挺不错的，她还演过鬼片《陀地驱魔人》。如今林嘉欣已经41岁了，但她依然很美。

6、王小凤

王小凤曾获得过金像奖最佳女主角奖，她演过《僵尸先生》、《惊魂记》等多部经典鬼片。当年她还曾被人称为“鬼后”。王小凤婚后生有一子。

7、杨恭如

说起杨恭如演过的影视剧，很多网友会想到《我和僵尸有个约会》吧？这部剧也是她比较有影响力的作品。杨恭如曾获得过选美冠军。如今46岁的杨恭如依然苗条美丽，但她还未婚。

8、黎姿