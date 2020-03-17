《乡村爱情12》这部剧长达60集，但这部剧播完后，很多网友却吐槽说没抓住这部剧的重点。主要是《乡村爱情12》给观众们留下了太多的悬念，比如李大国和香秀是否会复合，刘一水和杜小双会结婚吗？因此有网友吐槽说《乡村爱情12》的结局太仓促了。

你有看完《乡村爱情12》吗？网上有报道称观众还有望看到《乡村爱情13》。这些让观众们感到纠结的悬念估计要到《乡村爱情13》才可能有结局了。本山传媒的多位演员通过演《乡村爱情》系列剧而被大家熟悉。

大家还记得《乡村爱情12》中的徐主任吗？董三毛就是徐主任的扮演者。剧中徐主任的造型挺接地气的，他衣着朴素，戴着一顶帽子。徐主任是村干部，他在剧中和谢广坤的互动挺多的。

剧中徐主任知道谢广坤很作，但他还是被谢广坤欺负了，不得不向谢广坤道歉。董三毛在剧中的造型挺老气的，但他其实才39岁。胖胖的董三毛也是赵本山的徒弟，他还曾在《收获的季节》这部剧中演村主任。赵本山也曾力捧董三毛。

其实董三毛的老婆也有参演《乡村爱情》。董三毛和他老婆刘丹在剧中也是演夫妻。刘丹比老公小3岁，两人曾是二人转搭档。刘丹在剧中的造型也是比较老气，但她其实是一位80后，今年才37岁。戏外刘丹是又美又时尚。

刘丹有时会在微博晒美照，不过今年以来，她的微博没有更新。倒是董三毛时不时会更新微博，前段时间他还发文表达了对师傅赵本山的敬意。董三毛夫妇生有一个儿子。如今39岁的董三毛虽然不红，但他们一家三口过得挺幸福的。你看过刘丹和董三毛演的二人转吗？



