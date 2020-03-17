加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,499,787
  • 关注人气：209,223
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

赵本山器重的弟子，娶小3岁美女演员，如今39岁不红却很幸福

(2020-03-17 14:06:17)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《乡村爱情12》这部剧长达60集，但这部剧播完后，很多网友却吐槽说没抓住这部剧的重点。主要是《乡村爱情12》给观众们留下了太多的悬念，比如李大国和香秀是否会复合，刘一水和杜小双会结婚吗？因此有网友吐槽说《乡村爱情12》的结局太仓促了。

赵本山器重的弟子，娶小3岁美女演员，如今39岁不红却很幸福

你有看完《乡村爱情12》吗？网上有报道称观众还有望看到《乡村爱情13》。这些让观众们感到纠结的悬念估计要到《乡村爱情13》才可能有结局了。本山传媒的多位演员通过演《乡村爱情》系列剧而被大家熟悉。

赵本山器重的弟子，娶小3岁美女演员，如今39岁不红却很幸福

大家还记得《乡村爱情12》中的徐主任吗？董三毛就是徐主任的扮演者。剧中徐主任的造型挺接地气的，他衣着朴素，戴着一顶帽子。徐主任是村干部，他在剧中和谢广坤的互动挺多的。

赵本山器重的弟子，娶小3岁美女演员，如今39岁不红却很幸福

剧中徐主任知道谢广坤很作，但他还是被谢广坤欺负了，不得不向谢广坤道歉。董三毛在剧中的造型挺老气的，但他其实才39岁。胖胖的董三毛也是赵本山的徒弟，他还曾在《收获的季节》这部剧中演村主任。赵本山也曾力捧董三毛。

赵本山器重的弟子，娶小3岁美女演员，如今39岁不红却很幸福

其实董三毛的老婆也有参演《乡村爱情》。董三毛和他老婆刘丹在剧中也是演夫妻。刘丹比老公小3岁，两人曾是二人转搭档。刘丹在剧中的造型也是比较老气，但她其实是一位80后，今年才37岁。戏外刘丹是又美又时尚。

赵本山器重的弟子，娶小3岁美女演员，如今39岁不红却很幸福

刘丹有时会在微博晒美照，不过今年以来，她的微博没有更新。倒是董三毛时不时会更新微博，前段时间他还发文表达了对师傅赵本山的敬意。董三毛夫妇生有一个儿子。如今39岁的董三毛虽然不红，但他们一家三口过得挺幸福的。你看过刘丹和董三毛演的二人转吗？


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇又一位女星自曝怀孕！去年嫁给相恋多年男星，如今32岁婚姻很幸福
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有