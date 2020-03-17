近日，媒体拍到了女星唐艺昕的近照。媒体这次是在机场拍到了唐艺昕和她老公张若昀的照片。从网上曝出的照片来看，唐艺昕的孕肚很明显。

随后唐艺昕发文表示的确是有了好消息。很多网友认为她算是委婉官宣了怀孕的喜讯。

说起唐艺昕，很多网友都会想到《甄嬛传》吧？这是她演的第一部古装剧，她在剧中演祺贵人，大家还记得这个角色吗？进入演艺圈后，唐艺昕还参演了《陆贞传奇》、《青云志》、《活色生香》、《军师联盟》等热播剧。

唐艺昕和男星张翰合演过《隋唐演义》等电视剧，当年媒体曾报道过两人的绯闻。但其实唐艺昕却是情定张若昀。张若昀和唐艺昕是在2017年对外官宣恋情的，但据报道，在此之前，两人已经秘恋多年了。

大家都说张若昀和唐艺昕特别般配。去年他们在国外举办了婚礼，他们的婚礼热闹又浪漫。婚礼上的伴娘团也很抢眼，宋茜和沈梦辰曾给唐艺昕当伴娘。很多人都说唐艺昕嫁给了爱情，她太幸福了。

婚后的张若昀依然很红，他主演的《庆余年》很好看。有意思的是李沁是这部剧的看点女主角，而李沁曾给唐艺昕当伴娘。张若昀和陈瑶等女星组过cp，但戏外他却是专情的好男人，他对心上人唐艺昕是宠爱有加。

唐艺昕的公公是知名导演张健，他执导过《黑狐》等影视剧。张若昀是张健和前妻所生的孩子，张健的现任妻子是女星刘蓓。其实张健是刘蓓的第一任老公，刘蓓和他复婚说明两人还是有缘分的。张若昀是刘蓓的继子。

婚后的唐艺昕挺低调的，但她过得很幸福。如今32岁的她被曝怀孕了，真是可喜可贺呀！你喜欢张若昀夫妇吗？



