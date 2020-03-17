近日，男星古巨基上热搜了。原来他通过微博官宣了他喜得贵子的喜讯。据报道，古巨基的爱子疑似是在去年年底出生的。古巨基还解释了他没有第一时间和大家分享这个好消息的原因。古巨基已经47岁了，他当爸了，网友们纷纷表示恭喜他。

古巨基在内地的知名度挺高的，帅气的他也是很多妹子心目中的男神。大家都知道古巨基是歌手，也是演员。古巨基曾获得过最受欢迎男歌手奖等奖项。古巨基还上过综艺节目《我是歌手》，并且在节目中担任过主持人。

古巨基19岁开始进入演艺圈，他演过多部影视剧，比如《野蛮秘笈》等等。但说起古巨基，很多网友首先想到的是他在《情深深雨濛濛》中演的何书桓。女星赵薇和林心如在剧中曾痴恋何书桓，戏外赵薇和林心如各自有一个女儿。

古巨基还曾在《还珠格格3》中演五阿哥，这个角色同样让人印象深刻。古巨基也是通过演琼瑶剧成名。古巨基和黄奕等女星演过情侣，但戏外他基本没有花边绯闻，他也是娱乐圈中的专情男人。古巨基和他老婆的爱情可以说是温暖又长情。

古巨基和他老婆是姐弟恋，他老婆比他大4岁。古巨基的老婆陈韵诗曾是古巨基的助理，当年两人是日久生情发展成情侣的。陈韵诗为古巨基付出很多。很多网友评论说这次陈韵诗生下孩子应该挺辛苦的，年过五十的她可是高龄产妇呢。

得知古巨基夫妇喜得贵子后，莫文蔚和周慧敏等明星纷纷送上祝福。周慧敏还晒出了她和古巨基夫妇的合照呢。再次恭喜古巨基夫妇，相信他们一家三口未来的生活肯定会愈加幸福的。



