加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,499,787
  • 关注人气：209,223
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

郭德纲力捧的帅气弟子，曾摔断9根肋骨，如今28岁人气口碑都下降

(2020-03-17 08:22:59)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

郭德纲有很多弟子，但要说最帅的，那便非张云雷莫属了。除了岳云鹏之外，想必话题度最高的就是张云雷，当然，站得越高，争议越大，作为公众人物，要时刻以身作则，一个不小心便会被推上风口浪尖。

郭德纲力捧的帅气弟子，曾摔断9根肋骨，如今28岁人气口碑都下降

1.赢在起跑线，11岁拜郭德纲为师

在大多数孩子还在学生字生词的时候，7岁的张云雷就已经结识了郭德纲，9岁便到北京学习曲艺，主要学习太平歌词、莲花落等传统唱段，这也是为什么他现在这么优秀的原因，在很早他就打下了基础。11岁就已经向郭德纲拜师，小时候因为留着小辫，所以现在粉丝都叫他“辫儿哥”。这么早就出道，那为什么现在才火？

郭德纲力捧的帅气弟子，曾摔断9根肋骨，如今28岁人气口碑都下降

因为他中间有一段时间退出了德云社，在他13岁的时候，因为嗓子发育，出现了“倒仓”，为了保护嗓子，避免过度用嗓，他暂时退出了德云社。六年后，他结束了倒仓期，又重回德云社。正式复出后，他也参加了德云社很多场演出，直到2016年参加的《笑傲江湖第三季》才让更多人认识到他。

郭德纲力捧的帅气弟子，曾摔断9根肋骨，如今28岁人气口碑都下降

2.人见人爱，全方位发展

2017年，他成了德云社德云八队长，还与郭德纲和于谦、岳云鹏共同出演电影《相声大电影之我要幸福》。接着也上了很多综艺节目，比如《欢乐喜剧人》《极限挑战》等。在2019年还发行了个人单曲《毓贞》，渐渐的他的定位其实不再是单纯的相声演员，更像是一位全方位发展的小鲜肉艺人。

郭德纲力捧的帅气弟子，曾摔断9根肋骨，如今28岁人气口碑都下降

他长相帅气，舞台风格也很青春有活力，能够很好的吸引观众目光。再加上他擅长的太平歌词和莲花落，不仅年轻人喜欢他，很多老人也是他的粉丝，可以说是人见人爱，老少通吃啊！

郭德纲力捧的帅气弟子，曾摔断9根肋骨，如今28岁人气口碑都下降

3.意外摔伤，9条肋骨骨折

前不久张云雷做完手术的照片上了热搜，有的人不知道他的腿怎么了。其实是2016年他喝醉后从南京火车站的站台上不小心摔了下来，送到医院进了ICU，身上插满管子，9条肋骨骨折，还被下过十多张病危通知书，也许以后再也不能登上舞台了。

郭德纲力捧的帅气弟子，曾摔断9根肋骨，如今28岁人气口碑都下降

他自己还透露，伤势好些他便回到舞台上演出了，站着的时候血水就浸透了整个脚底，别人劝他坐着说讲，但他一直坚持到演出结束。可以看出他是真的尊重舞台，也真正的热爱相声。

郭德纲力捧的帅气弟子，曾摔断9根肋骨，如今28岁人气口碑都下降

4.祸从口出，口碑下降

站得越高，责任越大。张云雷因在相声中调侃“慰安妇”，“汶川大地震”，“去世的京剧艺术家前辈”事件，被推上了风口浪尖，还被各大媒体、网友和同行批评，大家对他最长说的一句话就是：学艺先学德。张云雷对他自己的做法也公开道歉，虽道歉态度诚恳，但他的人气和口碑确实也下降了不少。当然，也有很多粉丝无条件的支持他。      

郭德纲力捧的帅气弟子，曾摔断9根肋骨，如今28岁人气口碑都下降

人非圣贤，孰能无过。知错就改，善莫大焉。作为公众人物更应该起好带头作用，希望在这些事中，张云雷能够总结经验，做德才兼备的相声演员，带给大家更好的作品！


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点娱乐圈颜值很高的八大圆脸女星，你最喜欢谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有