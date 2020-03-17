郭德纲有很多弟子，但要说最帅的，那便非张云雷莫属了。除了岳云鹏之外，想必话题度最高的就是张云雷，当然，站得越高，争议越大，作为公众人物，要时刻以身作则，一个不小心便会被推上风口浪尖。

1.赢在起跑线，11岁拜郭德纲为师

在大多数孩子还在学生字生词的时候，7岁的张云雷就已经结识了郭德纲，9岁便到北京学习曲艺，主要学习太平歌词、莲花落等传统唱段，这也是为什么他现在这么优秀的原因，在很早他就打下了基础。11岁就已经向郭德纲拜师，小时候因为留着小辫，所以现在粉丝都叫他“辫儿哥”。这么早就出道，那为什么现在才火？

因为他中间有一段时间退出了德云社，在他13岁的时候，因为嗓子发育，出现了“倒仓”，为了保护嗓子，避免过度用嗓，他暂时退出了德云社。六年后，他结束了倒仓期，又重回德云社。正式复出后，他也参加了德云社很多场演出，直到2016年参加的《笑傲江湖第三季》才让更多人认识到他。

2.人见人爱，全方位发展

2017年，他成了德云社德云八队长，还与郭德纲和于谦、岳云鹏共同出演电影《相声大电影之我要幸福》。接着也上了很多综艺节目，比如《欢乐喜剧人》《极限挑战》等。在2019年还发行了个人单曲《毓贞》，渐渐的他的定位其实不再是单纯的相声演员，更像是一位全方位发展的小鲜肉艺人。

他长相帅气，舞台风格也很青春有活力，能够很好的吸引观众目光。再加上他擅长的太平歌词和莲花落，不仅年轻人喜欢他，很多老人也是他的粉丝，可以说是人见人爱，老少通吃啊！

3.意外摔伤，9条肋骨骨折

前不久张云雷做完手术的照片上了热搜，有的人不知道他的腿怎么了。其实是2016年他喝醉后从南京火车站的站台上不小心摔了下来，送到医院进了ICU，身上插满管子，9条肋骨骨折，还被下过十多张病危通知书，也许以后再也不能登上舞台了。

他自己还透露，伤势好些他便回到舞台上演出了，站着的时候血水就浸透了整个脚底，别人劝他坐着说讲，但他一直坚持到演出结束。可以看出他是真的尊重舞台，也真正的热爱相声。

4.祸从口出，口碑下降

站得越高，责任越大。张云雷因在相声中调侃“慰安妇”，“汶川大地震”，“去世的京剧艺术家前辈”事件，被推上了风口浪尖，还被各大媒体、网友和同行批评，大家对他最长说的一句话就是：学艺先学德。张云雷对他自己的做法也公开道歉，虽道歉态度诚恳，但他的人气和口碑确实也下降了不少。当然，也有很多粉丝无条件的支持他。

人非圣贤，孰能无过。知错就改，善莫大焉。作为公众人物更应该起好带头作用，希望在这些事中，张云雷能够总结经验，做德才兼备的相声演员，带给大家更好的作品！



