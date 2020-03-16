不知从何时开始，娱乐圈女明星们的审美出奇的相同，尖下巴的锥子脸受到很多女明星的青睐，以至于很多女明星按照这样的标准去整容。其实娱乐圈有很多女明星都是小圆脸，照样颜值很高，名气很大。下面我们就来盘点娱乐圈颜值很高的八大圆脸女星，你最喜欢谁？

1、赵丽颖

赵丽颖圆圆的脸蛋非常有特色，在未出名之前很多人建议她去整容改变小圆脸。但她却拒绝了。大大的眼睛，圆圆的脸蛋非常适合出演各种偶像剧的女主角，所以赵丽颖才火了起来。

2、谭松韵

谭松韵绝对是圈内圆脸明星的代表，圆脸最大的优势就是减龄，所以谭松韵即使是跟自己小很多的男演员出演学生妹这样的角色也毫无违和感，很受观众们的喜欢。

3、林依晨

同样拥有圆脸的女明星林依晨就很适合出演偶像剧，圆脸减龄的优势尤其明显，三十多岁的她跟小鲜肉们一起出演偶像剧也是CP感十足，她的小圆脸真的很漂亮。

4、刘亦菲

神仙姐姐刘亦菲的颜值是很多人毋庸置疑，但她也属于圆脸明星，就连刘亦菲都调侃自己是包子脸。但一点都不影响她的颜值。

5、陈妍希

同样是被调侃为包子脸的陈妍希只要是挑对了造型一样很漂亮。尤其是出演各种现代剧，陈妍希肉肉的小圆脸很有观众缘。

6、阿Sa

阿Sa从出道开始就有着甜美的圆脸脸型，但五官非常的精致。就算是现在看上去她依旧是元气满满，很有少女感。

7、许晴

许晴可是圈内的老牌美女，在她走红的时候娱乐圈还不流行锥子脸，她饱满脸蛋、精致的五官让她显得颜值很高，与她的少女心很相配。

8、张含韵

还记得张含韵刚刚出道时的样子吗？圆圆的脸蛋，一脸的胶原蛋白，一时间成为诸多男孩心目中的女神。直到今天，还是圆脸的张含韵依旧颜值很高。