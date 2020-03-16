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郭德纲器重的弟子，家境贫寒却努力上进，如今34岁很红很幸福

(2020-03-16 17:04:47)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近很多明星也是宅在家里，有的明星在家做美食，有的明星忙着健身。近日，岳云鹏的老婆晒出了岳云鹏的近照。原来岳云鹏老婆帮老公口削了一个苹果，结果被她老公嫌弃了。很多网友评论说岳云鹏的表情太搞笑了。

郭德纲器重的弟子，家境贫寒却努力上进，如今34岁很红很幸福

岳云鹏的老婆还曾透露说岳云鹏近段时间也有宅在家追剧、打游戏。岳云鹏夫妇也是娱乐圈中的模范夫妻，两人结婚近9年了，一直都很恩爱。岳云鹏夫妇很有夫妻相，岳云鹏的老婆郑敏曾是一位医护工作者。

郭德纲器重的弟子，家境贫寒却努力上进，如今34岁很红很幸福

当年郑敏可以说是“下嫁”岳云鹏的，据报道，她的家境挺不错的。而岳云鹏的学历并不高，当年两人结婚的时候，岳云鹏也还没红。岳云鹏没红以前，他家里的经济条件并不好。岳云鹏14岁就出来打工了。

郭德纲器重的弟子，家境贫寒却努力上进，如今34岁很红很幸福

当年岳云鹏在饭馆打工的时候，曾因为工作失误被人痛骂了三个钟头。岳云鹏在学相声以前，从事过很多工种，他也曾被人欺负。拜郭德纲为师可以说是岳云鹏的人生转折点了。岳云鹏刚进德云社的时候，他也曾默默无闻，甚至被人嘲笑。

郭德纲器重的弟子，家境贫寒却努力上进，如今34岁很红很幸福

不过岳云鹏足够努力，足够坚强。郭德纲看到了岳云鹏身上的潜力，并且力捧他。如今岳云鹏被称为是德云社的一哥，他先后上了4次央视春晚。网友们对他唱的《五环之歌》这首歌曲也是耳熟能详。原本家境贫寒的岳云鹏通过努力改变了命运。

郭德纲器重的弟子，家境贫寒却努力上进，如今34岁很红很幸福

岳云鹏的人生经历有泪水，也有温情，他的人生经历还很励志。而走红后的岳云鹏也没忘回报曾经给予他帮助的人。如今34岁的岳云鹏很红很幸福，他堪称是人家赢家了。岳云鹏的老婆有时会在微博晒晒女儿。你喜欢戏剧演员岳云鹏吗？

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