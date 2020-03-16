很多人都希望通过参加综艺类选秀节目走红。杨超越就是通过参加选秀节目走红的。大家还记得《快乐女声》这档节目吗？曾轶可等歌手都是通过参加这档节目成名的。2009年的快女刘惜君让人印象深刻，当年她获得了全国第五名。

刘惜君的颜值挺高的，她的嗓音也很特别。当年很多网友赞她是2009年的最美快女。刘惜君是很有实力的女歌手，她从小就热爱音乐，她在参加快女选秀成名前，就已经发行过个人单曲了。刘惜君笑起来甜甜的，给人感觉特别有亲和力。

参加快女走红后，刘惜君有了更好的发展。她为《女医明妃传》演唱了片尾曲，为《你好，旧时光》演唱了片尾曲。她还获得了先锋全能女歌手奖、最佳国语女歌手奖等多个奖项。那时刘惜君真的很红，但让人意外的是当红的她后来却突然“销声匿迹”了。

近日，刘惜君却凭借声音上了热搜。原来她上了综艺节目《天赐的声音》。她和李鑫一合唱的歌曲《想见你》很感人。刘惜君在节目中还和郑爽的前男友胡彦斌合唱了歌曲《我是不是你最疼爱的人》。其实新《绝代双骄》的片尾曲就是她唱的。

很多网友评论说31岁的刘惜君重返舞台翻红了。刘惜君的实力还是很强。她在节目上还自曝说她离开舞台3年是因为生病了，所以才不得不淡出演艺圈。许多网友看了节目后都说感觉刘惜君虽然看上去柔弱，但她其实很坚强。

刘惜君曾和俞灏明传出过绯闻，她曾是俞灏明的绯闻女友。如今32岁的俞灏明还未婚。而31岁的刘惜君虽然很美，但据报道她也还单身。希望刘惜君能继续给大家带来更多好听的歌曲。



