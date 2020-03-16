近日网上流传了一段张译和赵今麦演戏的花絮，视频中张译特别瘦，脸比旁边18岁的赵今麦还要小，不知道是不是为了更好地贴合剧本中的人物。

视频中张译还调侃自己说“反正你给个信号，因为你叔岁数大了，你知道，耳朵不好”。演员张译是属于年纪越大越有韵味的，他是演艺圈为数不多不靠颜值却很有观众眼缘的演员，一直靠实力演技征服观众。

1、大数据选出来的男一号

相信最近很多人都在追《重生》这部网络剧，剧中充满文艺腔调的男主角就是张译扮演的。据该剧总制片人敦淇在采访中透露，这次是大数据挑选出来的男一号。优酷大数据智能预测系统北斗星能够根据剧本提炼出人物的标签和特质，从而在外形、表演风格等方面去匹配合适的演员，最终张译是呼声最高的。

2、所有成功的背后都有不为人知的辛酸

张译24岁的时候算是正式踏入演艺行业。在他36岁的时候凭借电影《亲爱的》中韩德忠一角获得了中国电影金鸡奖最佳男配角奖，39岁的时候凭借电视剧《鸡毛飞上天》获得了上海电视白玉兰奖最佳男主角奖，40岁凭借网络剧《重生》获得了金鹰奖。这么一看是不是觉得张译其实挺顺利的，可这并不容易，想想26岁的迪丽热巴凭借一部《漂亮的李慧珍》就拿到了大满贯。

张译从小的理想是当播音员，但最终因种种因素高考失利没有考上北京广播学院。在家人的劝说下，对表演一无所知的张译去参加了哈尔滨话剧学院的招生，学习了半年的表演慢慢喜欢上了话剧。张译的上学生涯与很多人都相似，高考失利无奈选择，但幸运的是他无奈的选择却让他确定了自己所热爱的。

张译的话剧生涯开始得并不容易，很长一段时间无戏可演，甚至开始做起了写起报告、会议纪要这样的副业。直到2002年，张译在排练《士兵突击》的话剧版的时候，机缘巧合之下参演了《士兵突击》的电视剧，从而真正开始了演员的工作。

他主演过《鸡毛飞上天》、《抹布女也有春天》、《北京爱情故事》、《温州一家人》、《辣妈正传》等电视剧，还演过《红海行动》、《妖铃铃》、《一秒钟》、《我和我的祖国》、《追凶者也》等精彩的电影，张译凭借着多部作品和实力演技逐渐成为了拥有观众“眼缘”的演员。

3、央视主持人妻子不离不弃的支持

很多人可能还不知道张译已经结婚了，她的妻子——钱琳琳是央视主持人，虽然并不出名但是长得非常漂亮。钱琳琳曾有过一段婚姻，但最终因性格差异而分开了。2004年的时候张译遇到了活泼开朗的钱琳琳，虽然钱琳琳比张译大6岁，但两人拥有共同的话题，不久之后便相恋结婚了。

他们刚在一起的时候，张译还没有什么知名度。他们低调结婚后，钱琳琳亲自兼当了张译的经纪人，不仅在生活中照顾他，在事业上也支持着他，与此同时张译的事业也发展得越来越好。张译和钱琳琳的感情十分稳定，两人也很低调，只是目前还没有儿女，也许两人世界还没有过够吧。