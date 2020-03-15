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她演《金粉世家》成名，曾嫁给范冰冰前男友，如今39岁再婚生子？

(2020-03-15 18:58:04)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，女星孙宁再度受到关注。网上曝出了她的近照。39岁的孙宁被曝和一位男士同行回小区。网上还有报道称孙宁疑似已经低调再婚生子了。不过关于这位男士的具体身份，网上还没有确切的报道。

一恋足球运动员，二恋范冰冰前男友，如今39岁被曝疑似再婚生子

不过很多网友评论说，如果孙宁再婚的事情是真的，那恭喜她了！孙宁是很有气质的美女，她给人感觉端庄大气。很多人觉得孙宁的长相和气质特别适合演民国剧。孙宁在《金粉世家》中演的大少奶奶吴佩芳让人印象深刻。

一恋足球运动员，二恋范冰冰前男友，如今39岁被曝疑似再婚生子

当年孙宁也是通过演《金粉世家》成名。进入演艺圈后，孙宁是作品不断。她还演过赵薇版《京华烟云》、《火线三兄弟》、《风语》等热播剧。大家还记得《楚乔传》中的魏贵妃吗？孙宁就是这个角色的扮演者。

一恋足球运动员，二恋范冰冰前男友，如今39岁被曝疑似再婚生子

孙宁曾凭借出色的演技获得过最受欢迎影视剧女演员奖。不过颜值与演技并存的孙宁一直没能爆红。说起孙宁，很多网友会想到男演员王学兵吧？王学兵是范冰冰的前男友，孙宁的前夫。王学兵比孙宁大近9岁，两人合演过电视剧。

一恋足球运动员，二恋范冰冰前男友，如今39岁被曝疑似再婚生子

王学兵和孙宁是在2009年结婚的，其实在娶孙宁前，王学兵还有过一段婚姻。后来王学兵和孙宁却在2012年离婚。在和王学兵在一起前，孙宁还曾和知名足球运动员李金羽谈过恋爱。李金羽还和女星殷桃传出过绯闻。

一恋足球运动员，二恋范冰冰前男友，如今39岁被曝疑似再婚生子

如今48岁的王学兵已经再婚了，他的美娇妻比他小近15岁呢。如今王学兵和孙宁可以说是各自安好吧！孙宁有时也会在微博晒美照。39岁的孙宁依然很美，你最喜欢她演过的哪个角色呢？

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