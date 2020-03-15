赵本山有很多优秀的弟子，这些弟子大多数都是在年纪很小的时候就出来打拼，小沈龙就是其中一个，这个起初让人不怎么看好的人，如今也成了出名且优秀的脱口秀演员，向人证明他就是他自己，他不是任何人。

1. 敢想敢做，18岁一人闯北京

小沈龙与很多二人转演员的家庭相似，他生于黑龙江大庆市的一个二人转世家，父母都是唱二人转的，在大庆龙凤区剧团工作，他在1990年出生，如今才30岁，年轻有为这四个字形容他不为过。

出名要趁早，他4岁就已经登台亮相了，这在二人转家庭中似乎并不奇怪。因为曾经二人转大戏台需要儿童演员，他又有着巨大的表演天赋，所以小小年纪就已经很有舞台经验了。

小沈龙原名其实叫戴小龙，2007年他决定一个人到北京闯荡，什么都没带，只带了换洗的衣服。在到北京之前，他就将艺名改成“小沈龙”，其实当时是有些模仿小沈阳的。而且小沈阳因为《不差钱》火了之后，小沈龙也模仿过小沈阳在小品中的扮相，虽然也很搞笑，大家总感觉小沈龙是“复制品”。

当然，他还是有实力的，2009年在中央电视台《梦想剧场》模仿秀大赛中他获得了冠军，后来还去从美国演出。

2011年，小沈龙成为赵本山老师第65位弟子，他加入本山传媒后，开始也和其他师兄弟一样，在刘老根大舞台演出，也受观众喜欢，但不算突出。

2. 因故单飞，妻子车祸决定出来单干

是金子在哪都会发光。据悉，小沈龙的妻子不像其他二人转演员一样是夫妻俩双双搭档，她的妻子不是二人转演员，而且因为妻子出车祸，他才决定单干，谋求更大的发展机会。

他主演过搞笑的电视剧和电影，例如《不是钱的事》《不离不弃》《喜剧人之冒牌杀手》等，也做过导演和监制，更给大家带来很多经典的小品和脱口秀表演。2016年参加了东方卫视的《欢乐喜剧人》和《笑傲江湖》两个节目，让观众更加全方位的了解到了他。东方卫视还特地为他开创了“笑傲帮”沈龙脱口秀节目，这也能证明他的能力有多大。

3. 只要足够努力，总会有人看到

看过小沈龙脱口秀表演的都知道，他每一场的准备都很充分，而且表现形式多样，让人爆笑不止，有时候到快结尾的时候，他会满身大汗，可以看出，他是用尽了全力在完成自己的表演，让人看到了他的真诚。

在最近一期的《欢乐喜剧人》中，节目组采用了云录制，大家看到了小沈龙的一段视频。看过《寻找喜剧人》的观众都知道，小沈阳当时顺利晋级，但是在《欢乐喜剧人》第六季的舞台上并没有看到他的身影，如今因为疫情影响，他又参与了云录制，仿佛在帮忙救场。这其中的原因观众不知道，但是小沈龙的实力大家都看在眼里。