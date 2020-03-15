买房子这件事好像是每个人的难题，毕竟现在房价很贵，很多地方都是寸土寸金，可能还会是有钱都买不到的。看上去明星们很赚钱，但是很多明星仍然是租房子住。最近在湖南卫视的一档综艺中，王鸥非常羡慕黄雅莉住的别墅，然而黄雅莉告诉她这别墅其实是自己租的！其实娱乐圈中有很多出道多年仍然在租房子住的明星，看看都有谁？

1、陈柏霖

陈柏霖一直在租房子住，也经常换房子租。他表示自己不是个喜欢固定的人，不同的房子会有不同的感觉，不想因为一套房子把自己束缚住。

2、李宇春

李宇春在北京也是租房子住，她说她觉得北京是个拼搏的地方，可能不想在这定居。而且不得不说北京的房价，真的会劝退很多人。

3、高晓松

说高晓松没钱买房子谁都不会信好吗？高晓松虽然租房子住，但是他的想法真的是有一定高度的，他说他不买房子，买梦想！

4、吴谨言

吴谨言的走红让她的身价也上升了不少，但是吴谨言并没有去买房子，仍然住在自己租的房子里。反而给父母买了套新房子，真的是个孝顺的姑娘。

5、王珞丹

王珞丹也出道很多年了，她的观念是追求自由，到哪里就住哪里，所以一直是在租房子住。她还说装修真的是件很头疼的事，所以还是租房子住方便。

6、金星

金星老师一直以来都是租房子住，其实金星老师是个追求品质的人。她会把买房子的钱省下来用来享受生活，所以不是她们没有钱，而是会把钱花在自己追求的事上。

7、袁咏仪

袁咏仪夫妻俩其实都很会投资，两人也有很多商铺，但是仍然选择租房子住。在买房还是租房上，钱不是问题，只是他们愿不愿意的事情。

8、陈赫