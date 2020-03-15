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《一起来看流星雨》中隐藏的学霸，出道11年不红，32岁很美却单身

(2020-03-15 10:06:39)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

郑爽和俞灏明在《王牌对王牌》节目中合体的事情曾引发网友们热议。他们的合体让人再度想起《一起来看流星雨》这部剧。如今再看郑爽演楚雨荨的剧照，还是会被郑爽惊艳到。其实《一起来看流星雨》这部剧隐藏着一位美女学霸呢，她就是彭杨。

《一起来看流星雨》中隐藏的学霸，出道11年不红，32岁很美却单身

大家还记得《一起来看流星雨》中的钢琴老师于馨吗？于馨很有气质，剧中俞灏明演的端木磊很喜欢于馨。彭杨就是于馨的扮演者。彭杨本人也是又美又有气质，她学过舞蹈，于馨这个角色可以说是选对了演员。

《一起来看流星雨》中隐藏的学霸，出道11年不红，32岁很美却单身

彭杨在演《一起来看流星雨》前并没有太多的表演经历，她也是通过演这部剧正式进入演艺圈。彭杨的起点还是不错的，后来她又参演了《一起又看流星雨》。彭杨还演过《三十而立》、李晟版《京华烟云》等影视剧。

《一起来看流星雨》中隐藏的学霸，出道11年不红，32岁很美却单身

很多人都说走红有时需要一点运气。彭杨也是戏红人不红的演员。杨紫主演的《香蜜沉沉烬如霜》这部剧也是一部热播剧。彭杨其实也有参演这部剧，她在剧中演长芳主，看过《香蜜沉沉烬如霜》的网友们对这个角色还有印象吗？

《一起来看流星雨》中隐藏的学霸，出道11年不红，32岁很美却单身

近些年彭杨还演过《幻城》等影视剧。郑爽演了《一起来看流星雨》后一直都很红。算起来彭杨进入演艺圈也近11年了，但她一直没能爆红。彭杨也曾和俞灏明再聚首过，当时很多网友看了他们的合照后评论说，彭杨还是那么有气质。

《一起来看流星雨》中隐藏的学霸，出道11年不红，32岁很美却单身

如今32岁的彭杨依旧是一位美女。不过据报道她还单身。近段时间以来，她经常在微博晒出她宅在家做美食的照片，她做了火锅粉、单皮奶等美食。感觉彭杨的厨艺还不错呢。你还记得美女演员彭杨吗？

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