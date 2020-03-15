好像当危机出现时，所有的往事所有的感情都烟消云散。在面对实锤的照片时，有的人选择沉默有的人选择回应，近日香港名模周汶锜就遇到了这个问题，老公被拍到和一名女子接吻，周汶锜直接告诉记者不要问我！

她是多才多艺的名模

周汶锜，有颜有才的一个人，在香港模特圈是出了名的，和林志玲是一个级别的。不仅身材外貌优秀，周汶锜的业务能力也是很好的，除了自己的本职模特，周汶锜也出演过电影，当过主持人，出版过书籍。可以说是样样精通，是个妥妥的才女。

七年长跑嫁法国男友

周汶锜的恋情其实没有很复杂，和杜德伟谈过恋爱，其他的关于她的绯闻其实不多。周汶锜最终嫁给了一个法国男人，周汶锜曾说自己没想过会嫁给一个外国人。因为自己喜欢中国的文化，想要嫁一个中国人，这大概就是法国人的浪漫和魅力吧。周汶锜和Julien Lepeu的恋爱谈了七年，算是很漫长的一段恋爱了，最终选择结婚，周汶锜表示他们两个十分合拍，愿意把自己的一生交给这个男人。

一家四口幸福美满

算起来，今年已经是他们结婚的第八个年头了，感情一直很稳定，时不时的还在社交媒体上秀一下恩爱。两个人还有两个可爱的儿子，一家四口幸福美满。不过原本平静的生活恩爱的四口之家，在一张照片的到来时，所有的甜蜜都显得很虚假。

8年婚姻出现危机

有媒体拍到了周汶锜老公和一名外籍女子在餐厅吃饭，本来以为只是普通朋友关系，结果吃完饭二人的动作让人咂舌。周汶锜的老公和这名外籍女子在吃完饭后依偎在一起，还接吻了！这一幕被记者捕捉到了，一下子，香港名模周汶锜老公出轨这样的标题霸占了很多头条！虽然照片已经很明显了，但是记者想要从周汶锜那得到回应，于是就去问了周汶锜知不知道这件事，然而面对记者的追问，周汶锜只丢下了一句不要问我。