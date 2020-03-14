最近，电视剧《安家》火了，不仅收视率一路高涨，网上讨论度也极高，在男女主角卖房子的过程中出现了诸多形形色色的人物，编剧六六并没有将这些角色都塑造成为好人，反而将这些角色塑造的很讨厌，观众们看到这些角色就恨得牙痒痒。下面我们就来盘点热播剧《安家》中八大最让人讨厌的角色，看看都有谁？

1、潘贵雨

这几天潘贵雨这个人物估计要让网友们骂死了，身为母亲，潘贵雨重男轻女到了无以复加的地步。撕毁女儿房似锦的大学录取通知书，差点毁了女儿的前程，等到女儿赚钱之后便拼命的压榨，根本没把房似锦当成自己的女儿。有这样心眼极坏的妈妈，真是房似锦的灾难。

2、翟云霄

剧中的翟云霄算是房似锦的伯乐，但是对于房似锦仅仅是利用而已，为了扳倒老同学徐文昌可以说是不择手段，攀龙附凤更是一把好手。他的出现可是害苦了徐姑姑以及房似锦。

3、张乘乘

张乘乘可以说是这段时间总被大家吐槽的一个人物，简直是作到没边了。假离婚后出轨，明知道是怀了别人的孩子还硬要让徐文昌背锅。她就是看准了徐文昌的善良，得寸进尺。徐文昌的生活也因为她变得更加糟糕。

4、知否小姐

知否小姐这位知性、漂亮的都市女性整日在网上做别人的感情专家，现实中却是个插足别人家庭的小三。嘴上说自己要的是真爱，实际上却对别人的财产垂涎三尺，心口不一，极其的虚伪。

5、太表姑奶奶

剧中男主角在销售老洋房的时候遇到了一家奇葩亲戚。太表姑奶奶一家在落魄之际，老洋房的主人好心收留，没想到却霸占着老洋房，非要平分卖房的房款。结果是竹篮打水一场空，也算是她应得的。

6、林茂根

林茂根是个成功的商人，在购买向公馆的时候却无视契约精神，私下交易差点让安家天下所有人的努力都白费，他还要大肆破坏古建筑，赶走几代守护向公馆的一家人。可谓是自私至极。不过好在他的阴谋都没能得逞。

7、严叔的儿子

严叔两口靠着卖包子积攒下了几百万全部给儿子买了房子，但是儿子跟儿媳却不让他们居住，老两口差点露宿街头，简直是两个白眼狼。

8、阚太太

阚先生出轨，在外给小三买房子，阚太太不去找出轨的老公以及小三算账，反而将气都撒到了房似锦身上，伸手便打人，说实话此人是可怜又可恨。