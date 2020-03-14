很多网友追《乡村爱情12》这部剧追得挺欢乐的。网友们纷纷吐槽谢广坤很作，不过剧中有些人却把谢广坤制得服服帖帖的。剧中高飞就怼过谢广坤。很多观众都喜欢高飞这个角色。燕飞就是这个角色的扮演者。

高飞给人感觉很斯文，但他却很有智慧，并且充满正义感。燕飞把这个角色演绎得很出彩。《乡村爱情9》中高飞也曾狂怼过谢广坤。燕飞是赵本山的徒弟，他还演过《关东大先生》等影视剧，只是没能走红。

《乡村爱情12》中宋青莲和宋晓峰结婚了，他们的婚礼办得挺隆重的。其实剧中宋青莲的扮演者高贺迪是燕飞的老婆。燕飞夫妇同演了《乡村爱情12》，但是戏内却没演夫妻，没想到吧？高贺迪也是本山传媒的高颜值美女。

高贺迪比燕飞小5岁，她也是得到了赵本山的力捧，并通过演《乡村爱情》系列剧成名。据报道，燕飞夫妇都曾是舞蹈演员。燕飞夫妇是在2015年结婚的，当年两人的婚礼也是挺热闹的。

燕飞夫妇有一个女儿。高贺迪曾因为怀孕生娃，所以有段时间没演戏。喜欢高贺迪的网友，可以看看她的微博。她有时会在微博晒出她的美照。29岁的她依然很美，感觉她的生活也是过得有滋有味。

燕飞有时也会更新微博，看燕飞的微博，感觉他喜欢下厨，做美食。如今33岁的燕飞虽然不红，但他过得挺幸福的。你觉得帅气的燕飞和漂亮的高贺迪有夫妻相吗？



