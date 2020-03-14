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娱乐圈微胖美女排行榜，殷桃第六，蒋欣第二，张雨绮排第几？

(2020-03-14 09:40:32)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，网友在微博上掀起了一场微胖女生颜值大赛。很多人以瘦为美，但其实微胖也是一种美。生活中许多男人喜欢有点肉感的女孩子。下面我们就来盘点娱乐圈中的八大微胖美女明星，你最喜欢哪位？

娱乐圈微胖美女排行榜，殷桃第六，蒋欣第二，张雨绮排第几？

1、张雨绮

张雨绮的金句“我又不怕失去你”让人印象深刻。张雨绮已经离过两次婚了，但她依然很有魅力。说到娱乐圈中的微胖女神，很多网友都会想到她。

娱乐圈微胖美女排行榜，殷桃第六，蒋欣第二，张雨绮排第几？

2、蒋欣

蒋欣也是知名度较高的微胖美女。其实蒋欣并不胖，只是她的骨架有点大。蒋欣的新剧《如果岁月可回头》有可能会在3月播出。

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3、贾玲

贾玲其实也瘦过，而且她的颜值其实并不低。网友们都很喜欢贾玲，如今胖一点的她可以说是自带喜感。贾玲演的多个小品让人印象深刻。

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4、赵薇

近日，赵薇迎来了她的44岁生日，黄晓明等明星都祝她生日快乐。很多人认为赵薇也是一位微胖美女。不过赵薇还是挺时尚的，她在娱乐圈中的人缘也挺好的。

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5、黄奕

黄奕在《上错花轿嫁对郎》中演的李玉湖让人惊艳。不过如今黄奕已经42岁了，她还是一位单亲妈妈。黄奕挺不容易的。

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6、殷桃

殷桃也是很有女人味的美女。很多网友评论说殷桃有点微胖，但她这样的身材真的很好。殷桃的演技也不错。据报道，殷桃和闫妮的关系挺好的。

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7、郝蕾

男星邓超是郝蕾的前男友，男星李光洁则是郝蕾的前夫。如今41岁的她是两个孩子的妈，但她很有女人味。很多网友觉得郝蕾很性感。

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8、李湘

李湘一家的生活挺富足的。近两年李湘有时还会直播带货。李湘的女儿王诗龄也是有点胖，不过王诗龄多才多艺，很多网友喜欢她。


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