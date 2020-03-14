虞书欣这个女生最近可以说是风生水起，虽然《下一站是幸福》已经播完了，但是她的热度一点没有降下去。粉丝数量快速增加，也成了各大媒体的宠儿。这不，最近参加的选秀《青春有你2》开播了，第一期中就有虞书欣的不少镜头，弹幕中很多都在夸她可爱，但是也有人说她做作。

其实做作这个词很早就是虞书欣身上的一个标签了，在她出道的第二年，上了湖南卫视的一个综艺，就是很多年龄相仿的年轻人聚在一起学习表演一起交流。不得不说，很多人因为那个综艺对虞书欣印象深刻，在节目中虞书欣也是出了名的作。装生病只为骗来自己心仪的男生照顾自己，在台上没有大小直接把手搭在导师的肩膀上。很多行为都让网友表示这个女生真的是有点作，有点不礼貌。

不过今年热播的《下一站是幸福》中，虞书欣圈了一大波粉，也着实火了一把。应该是剧中的人设比较可爱，也带有一点小作，所以很是符合虞书欣的气质，她的表现让网友们觉得很可爱，很是喜欢。所以在火了之后，以前的各种料也就被翻出来了，喜欢她的人说她可爱，不喜欢她的人吐槽她做作。甚至还有人说她是“杨超越附体”。

不管是怎样，25岁的虞书欣火了是真的。加上刚刚开播的《青春有你2》，虞书欣的话题度短时间内肯定不会下降。据说虞书欣参加节目也不是为了出道，毕竟自己已经是出道好几年的演员了，其实她是冲着到导师去的。虞书欣很早就喜欢Lisa了，不仅跳过她们的舞，好像还去过她们的演唱会。所以虞书欣其实是去追星去了！

节目刚播一期，虞书欣就上了热搜，关键词也很简单，仍然是作。刚一进门以为自己走错了，后来进来选座位，还想让rap导师给她让位子，因为自己想坐Lisa老师旁边。这一行为不得不说，真的有点没礼貌，不过好在后来虞书欣和rap老师道歉了。所以粉丝们看上去虞书欣还是可爱的，不过不了解她的网友们就会觉得她戏太对有点不礼貌。