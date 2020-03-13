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赵本山器重的弟子，却被曝婚内出轨，如今《乡村爱情12》戏份被删

(2020-03-13 15:14:20)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《乡村爱情12》中的许多位演员都是赵本山的徒弟，赵本山为了捧自己的徒弟也是付出了不少努力。《乡村爱情12》中的多位演员都凭借这部剧再度走红。细心的观众发现赵本山的徒弟孟令宇这次没在剧中出现。

赵本山器重的弟子，却被曝婚内出轨，如今《乡村爱情12》戏份被删

《乡村爱情》系列剧也是孟令宇的成名作。孟令宇长得还挺帅的，他曾在《乡村爱情》系列剧中演皮校长。孟令宇曾得到过赵本山力捧。他还参演过本山传媒出品的《不是钱的事》等影视剧。赵本山对他的重视还体现在让他担任了《乡村爱情》的导演。

赵本山器重的弟子，却被曝婚内出轨，如今《乡村爱情12》戏份被删

孟令宇执导过《向阳花开》等电视剧。据报道，本来孟令宇也担任了《乡村爱情12》的导演，后来他被负面绯闻缠身，赵本山方面让他停工了。原本孟令宇也参演了《乡村爱情12》，只是他的戏份被删了，所以观众没看过皮校长在剧中出现。

赵本山器重的弟子，却被曝婚内出轨，如今《乡村爱情12》戏份被删

孟令宇其实挺有才华的，不过他曾被老婆举报过出轨，孟令宇的这些负面绯闻可以说是难得沸沸扬扬。尚媛媛长得挺漂亮的，据报道，她也曾参演《乡村爱情》。当年孟令宇娶她的时候，贺树峰还曾在婚礼上担任伴郎。

赵本山器重的弟子，却被曝婚内出轨，如今《乡村爱情12》戏份被删

尚媛媛为孟令宇生有一个儿子，从网上曝光的照片来看，孟令宇的儿子挺可爱的。但尚媛媛却表示孟令宇不怎么管孩子，也不给生活费。尚媛媛发过多条微博吐槽孟令宇，她还曾向赵本山求助。网上有报道称孟令宇和尚媛媛离婚了。

赵本山器重的弟子，却被曝婚内出轨，如今《乡村爱情12》戏份被删

如今孟令宇的婚姻状况究竟如何，我们不得而知。孟令宇也没有正面回应过这些传言。孟令宇的微博很久没更新了。有些网友吐槽说孟令宇戏份被删，他是要凉了吗？37岁的孟令宇还是挺帅的，你看好他未来的发展吗？


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