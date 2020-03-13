《安家》这部剧的有些情节被吐槽，但有些情节却是挺感人的。其实这部剧中隐藏了多位老戏骨，有的还是国家一级演员呢。近日，剧中江奶奶的扮演者奚美娟就凭借演技上热搜了。很多网友盛赞奚美娟的演技。

许多网友评论说奚美娟演活了江奶奶这个角色。也有很多观众被江奶奶和宋爷爷的爱情感动了。江奶奶和宋爷爷彼此都深爱对方，为对方着想。两人相濡以沫的感情给人感觉很温暖。剧中江奶奶和宋爷爷走了，有些观众忍不住哭了。

戏内江奶奶没有子女，戏外奚美娟是一位坚强的单亲妈妈。奚美娟和男演员周野芒有过一段婚姻。周野芒演过《大染坊》、《世纪之约》、《神话》等影视剧。周野芒的演技挺不错的，他曾获得过白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖等奖项。

年轻时候的奚美娟也是一位美女。如今65岁的奚美娟是国家一级演员，但她其实也是一位大器晚成的女演员，她35岁才获得金鸡奖最佳女主角奖。奚美娟曾是话剧演员，不过她进入演艺圈后却是大放异彩。

奚美娟演的《红色康乃馨》、《坐庄》等电视剧都很经典。近些年奚美娟还演了《山楂树之恋》、《楼外楼》等影视剧。其实孙俪和奚美娟还合演过《那年花开月正圆》。有意思的是奚美娟的前夫周野芒参演了《安家》，他在剧中演天天的爸爸。

周野芒已经再婚了，而奚美娟离婚后独自抚养儿子，她离婚26年没有再婚。奚美娟是一位德艺双馨的好演员，她用演技赢得了大众对她的喜爱。很多网友说65岁的奚美娟很有气质。你喜欢奚美娟吗？