赵本山有很多位徒弟，有的徒弟或许默默无闻，有的徒弟却是很红。大家都知道演员大鹏吧？大鹏原名叫董成鹏，他其实也是赵本山的徒弟。大鹏也是挺幽默的，他多才多艺，发行过单曲，也当过脱口秀主持人。

妩媚动人的柳岩是许多男士心目中的女神。大鹏是柳岩的异性好友，两人之间的友谊很真挚。大鹏拍电影，柳岩会给他捧场。柳岩难过的时候，会卸下防备，在大鹏面前痛哭。他们的友情在娱乐圈来说可以说是很难得的了。

大鹏 2008年开始进入演艺圈，他自编自导自演的《屌丝男士》挺好看的。很多网友有看过《屌丝男士》吧？说起大鹏，网友们还会想到电影《煎饼侠》吧？大鹏是这部电影的主演，也是这部电影的导演。

大鹏曾凭借《煎饼侠》获得最佳新人导演奖。他还执导过电影《缝纫机乐队》。大鹏在《过年好》、《我不是潘金莲》等影片中都有相当不错的表现。大鹏曾上过综艺节目《百变大咖秀》，并且获得过冠军。

近些年大鹏发展得挺不错的。大鹏在事业上取得的成就，离不开家人的支持。戏外大鹏早就结婚了，他和他老婆张文露的爱情故事挺浪漫的。两人曾是大学同学，据报道，当年他们是在新生联谊会上相识的。

张文露长得挺好看的，她和大鹏很有夫妻相。大鹏夫妇结婚近14年了，他们生有一个可爱的女儿。近段时间以来，大鹏时常更新微博。他有宅在家做饭，有时也看看比赛。如今38岁的大鹏不仅很红，而且还有一个幸福的家庭。大鹏堪称是人生赢家了，你觉得呢？