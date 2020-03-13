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《萌妃驾到》中的美女，长相酷似章子怡，如今32岁很美却还是单身

(2020-03-13 10:29:19)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近两年金晨发展得挺不错的。《无心法师3》正在热播，不过金晨没有参演《无心法师3》。金晨曾在《无心法师》第一部中演过月牙。其实除了网剧《无心法师》外，金晨还演过网剧《萌妃驾到》。大家还记得《萌妃驾到》中的女二号夏一瑶吗？

《萌妃驾到》中的美女，长相酷似章子怡，如今32岁很美却还是单身

夏一瑶在《萌妃驾到》中演言妃，这个角色挺讨喜的。夏一瑶也是一位长相甜美的美女，她长得有些神似知名女星章子怡。因此她还被人称为小章子怡。夏一瑶进入演艺圈后，她和多位明星合作过，比如孙俪、舒淇等等。

《萌妃驾到》中的美女，长相酷似章子怡，如今32岁很美却还是单身

郑爽在《画壁》中的造型美得让人惊艳。其实夏一瑶也有参演这部剧，她在剧中演仙女雪莲。电影《画壁》真的是隐藏了不少美女呢。夏一瑶的戏路挺宽的，她还演过《我的父亲母亲》等年代剧，以及《西关大屋》等警匪片。

《萌妃驾到》中的美女，长相酷似章子怡，如今32岁很美却还是单身

《香蜜沉沉烬如霜》这部剧是当红女星杨紫的代表作，大家还记得剧中的角色连翘吗？剧中连翘是女主角杨紫的好友，夏一瑶就是连翘的扮演者。不过夏一瑶在剧中的戏份不多，她没能凭借这个角色走红。

《萌妃驾到》中的美女，长相酷似章子怡，如今32岁很美却还是单身

潘粤明是一位实力派男星。媒体曾报道过夏一瑶和潘粤明的绯闻。据报道，夏一瑶出生于1987年，潘粤明比夏一瑶大13岁，两人合演过电影。夏一瑶曾搭乘过潘粤明的车，但却遭遇了车祸。网上有报道称潘粤明疑似在和尹姝贻谈恋爱。

《萌妃驾到》中的美女，长相酷似章子怡，如今32岁很美却还是单身

而据报道，32岁的夏一瑶还单身。看夏一瑶在微博晒出的美照，感觉她很有少女感。短发的她给人感觉很娇俏。夏一瑶喜欢美食，也爱旅游，希望未来她还能有更好的发展。


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