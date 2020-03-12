赵本山的多位女徒弟都有参演《刘老根3》和《乡村爱情12》。赵本山的美女徒弟，比如关婷娜、张可，都有着较高的知名度。美女明星黄圣依也曾拜赵本山为师。其实赵本山还有一位很好看的女徒弟，她就是陈美心。

陈美心曾被称为赵本山最美女徒弟。陈美心是新加坡人，据报道，她是赵本山唯一一位外籍女徒弟。陈美心20岁的时候，曾获得过选美冠军，由此可见她的颜值挺高的。陈美心唱歌挺好听的，她可以说是多才多艺。

据报道，当年陈美心是来中国演出的时候，认识赵本山的。陈美心还上过辽宁卫视春晚。赵本山也曾捧过陈美心，让她参演了《关东大先生》和《老兵》。大家还记得她在《老兵》中演的石榴吗？

不过陈美心的影视剧作品并不多，如今很多观众都不记得她了吧？新加坡女运动员李佳薇在内地的知名度也挺高的，李佳薇和张怡宁一样，都嫁得挺好的。2009年李佳薇结婚的时候，陈美心曾给她当伴娘。据报道，陈美心和李佳薇是好闺蜜。

如今网上关于陈美心的近况方面的报道并不多，近两年她的影视剧作品并不多。很多网友感到有些疑惑，难道她没戏拍了吗？陈美心有时会在微博晒美照。不过今年以来，她没有更新微博。

陈美心曾发文自曝说她当过七次伴娘，她还自嘲说还能嫁出去吗？如今33岁的她依然很美。不过据报道，她还单身未婚。你喜欢陈美心吗？