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赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

(2020-03-12 17:05:48)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

有的明星生日会收获满满的祝福，不仅粉丝送祝福，还会有娱乐圈的同行发文祝福。网友们也乐于看到明星们互动。近日，女星赵薇迎来了她的44岁生日。下面我们就来盘点第一时间发文祝福赵薇44岁生日的明星，看看都有谁？

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

1、黄晓明

黄晓明和赵薇是大学同学，两人的关系挺好的。网上还曾有报道称黄晓明疑似喜欢过赵薇。零点过后，黄晓明为赵薇送上了生日祝福。

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

2、陈坤

陈坤和赵薇不仅是同学，两人还曾在影视剧中演过夫妻。感觉陈坤送上的生日祝福很用心，他发文祝赵薇生日快乐，燕子春归，薇薇一笑。大家都知道赵薇演过小燕子，赵薇的名字又含有“薇”字。

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

3、张哲瀚

90后男星张哲瀚演过《芸汐传》、《美人为馅》等多部电视剧。赵薇曾晒出过和他的合照。张哲瀚亲切地称赵薇为薇姐，并祝她生日快乐！

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

4、杨子姗

赵薇曾力捧杨子姗。杨子姗在赵薇执导的电影《致我们终将逝去的青春》中演起郑微。赵薇的生日到了，杨子姗发文祝福。

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

5、王森

近段时间，王森凭借电视剧《完美关系》而人气大涨，他在剧中演叶东烈。他和赵薇合演过《虎妈猫爸》。王森可是零点过后给赵薇送的生日祝福呢。

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

赵薇迎来44岁生日，第一时间发文祝福的明星都有谁？

6、刘雅瑟

刘雅瑟也曾参演电影《致我们终将逝去的青春》。赵薇在综艺节目《演员请就位》中曾给予她鼓励。这次刘雅瑟也有发文祝赵薇生日快乐。


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