最近，被网友们爆料的娱乐圈喜事还真是不少，前脚刚有人爆料女明星苗苗疑似怀孕，男友郑恺陪同做产检，后脚便有人爆料说演员彭冠英与张含韵已经领证结婚了。虽然事情依旧未能得到两位当事人的官方确认，但不少网友还是表示相信。当然也有网友产生质疑，因为彭冠英的新作《掌中之物》马上就要播出了，这时候爆出结婚的消息，难道不是炒作？

随后，张含韵在微博发文回应与彭冠英结婚的传闻，她发文表示：“特殊时期无意占用公共资源，十分抱歉。单身未婚，只想过好自己的清净日子。请某些网络用户停止编造传播不实信息。谢谢。”

彭冠英与张含韵恋爱的绯闻可不是传出来一天两天了。他们应该算是圈内因戏生情的典范。2013年，张含韵与彭冠英合作了电视剧《因为爱情有多美》，这应该是他们缘分的开始。当时张含韵在剧中饰演的是一位狂追彭冠英的角色，但因为是配角，没有大女主的光环，所以后来剧中的二人并没有走到一起。

后来彭冠英与张含韵合作了古装电视剧《兰陵王妃》，身为主角的他们总算是在剧中谈起了恋爱。很多人都认为这部剧就是彭冠英与张含韵的定情之作。2016年张含韵与彭冠英被拍到了在一起的照片，疑似两人恋爱了。

在这之后彭冠英与张含韵在一起的照片就没少被偷拍，不少网友拍到二人经常出入同一个小区的画面，看样子是已经同居了。另外，彭冠英曾经跟张含韵一起参加某档综艺节目，还在节目中合唱爱情歌曲，两人之间满满都是爱意，真像是沉浸在爱情中的小情侣，观众们都看的出来。

彭冠英与张含韵在圈内都不算是大火的明星，如果二人真的恋爱多年而不炒作的话，还真是难得。尽管张含韵否认结婚和恋爱的传闻，我们还是希望他们早日收获属于自己的幸福。