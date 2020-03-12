《刘老根3》和《乡村爱情12》的热播让赵本山和他的徒弟们再度受到关注。虽然《乡村爱情12》准备播完了，但据报道，《乡村爱情13》已经通过备案了，这意味着《乡村爱情》还会继续拍下去。《乡村爱情》系列剧中的一些角色让人印象深刻。

大家还记得《乡村爱情》中的吴迪吗？剧中吴迪是一位饭店老板，他和苏玉红谈过恋爱。翟星月在剧中演苏玉红。翟星月长得挺好看的。剧中苏玉红可不乏追求者，吴迪和苏玉红分手的原因是多方面的。有网友吐槽说感觉吴迪心胸狭窄。

赵本山的有些徒弟被吐槽长得丑，但姜海军演的吴迪可以说是挺帅的了。姜海军也是赵本山的徒弟。姜海军参演过本山传媒出品的《关东大先生》、《老兵》等电视剧。赵本山也曾力捧他。

闫光明、贺树峰等人都通过演《乡村爱情》成名，但遗憾的是姜海军并没能走红。姜海军也是一位二人转演员，美女演员姜洋洋曾和他搭档过。姜洋洋也曾参演《乡村爱情》，这次她还参演了《刘老根3》。

网上关于姜海军的报道并不多，他已经结婚了。姜海军挺有福气的，他娶了一位美娇妻。姜海军的老婆范籽侨长得挺漂亮的。范籽侨也是本山传媒旗下的演员，她也曾上刘老根大舞台表演二人转。

姜海军比范籽侨大差不多2岁，他们都很久没更新微博了。范籽侨挺时尚的，近些年她还开过直播，你有听过她唱歌吗？如今37岁的姜海军虽然不红，但是他过得挺幸福的。