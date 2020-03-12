90后女孩殷叶子，在娱乐圈独自打拼着，不争不抢，靠着自己的努力拍了很多部作品。舞蹈专业出身，但是在演戏上一点也不含糊。当年李少红导演拍摄新《红楼梦》时，在面试选角，殷叶子去参加了，一眼就被李少红看中，要知道李少红导演阅人无数，能被她看上，说明殷叶子身上有一份独特的气质！

在被选上后，殷叶子的表现也没有让观众失望。在新版《红楼梦》中殷叶子饰演了薛宝钗的妹妹薛宝琴，出身大家，身上温婉大气的气质，知书达理，这些薛宝琴身上的特点都被殷叶子很好地展现了出来。看来不仅是李少红导演的眼光好，也是殷叶子的业务能力强，所谓是金子总会发光，总会被看到的。

之后殷叶子也参演了很多电视剧，虽然没有大红大紫，但是一直在这个行业中奉献自己。同时也有好几部剧已经杀青，但是还没有播出的。比较热门的就是《你好检察官》这部，由孙怡、张昊唯主演的，殷叶子在剧中出演姚珍一角，虽然还未播出，但是这部剧的宣传做得也算不错，希望播出后能给殷叶子带来一些热度。从剧照中可以看出，殷叶子的形象也真的是甜美可人，那我们大家就一起期待她在剧中的表现吧。

其实明星也是普通人，也会上当受骗，最近殷叶子就被骗了，还被骗了大概五十万！虽然是明星，但是钱都是自己辛辛苦苦挣的，所以让很多网友都心疼她。原来殷叶子是武汉人，最近的武汉不用多说，大家都知道是什么状况。所以在这个特殊时期，最需要的就是口罩，殷叶子本来是想要购买一些口罩自己用，给家人朋友用，结果遇人不淑，被骗了！不得不说现在真的什么人都有，这件事不管发生在谁身上都很气愤，于是殷叶子直接在网上挂出了骗子的身份信息，这一行为也受到了网友们的一致赞同，对待骗子绝不姑息！

殷叶子一直在勤勤恳恳演戏，除了演戏偶尔会参加一些颁奖典礼，关于恋情方面可以说是干干净净一点消息都没。这么好看的女孩，这么好的演技，希望她能在未来找到自己的意中人，也期待她的新剧《你好检察官》的播出。