大家都知道赵本山收了很多位徒弟，赵本山也很乐于捧自己的徒弟。但赵本山的有些徒弟虽然得到了师傅赵本山的力捧，但却没能走红。王龙就是如此。王龙有点胖，他也曾参演本山传媒出品的影视剧。

观众在《老兵》、《关东大先生》等影视剧中都能发现王龙的身影。王龙演戏没红，他倒是通过上综艺节目而人气大涨。他在《欢乐喜剧人》这档节目中展现了他的搞笑天赋，很多观众也因此喜欢上他。

戏外王龙已经结婚了。他的老婆是本山传媒知名美女演员蒋依杉。蒋依杉比王龙大3岁，美丽的她得到了赵本山的力捧，她通过在《乡村爱情》系列剧中演刘英而走红。很多人都觉得蒋依杉比王龙要红。

其实王龙也曾参演《乡村爱情》系列剧，他曾在《乡村爱情9》中演饭店老板，只不过这个角色戏份不多。据报道，王龙夫妇当年是因戏结缘的，后来两人在2014年低调结婚。

蒋依杉婚后也还是很受器重，她同时参演了《乡村爱情12》和《刘老根3》。蒋依杉已经 34岁了，但她依然很美。王龙上综艺节目大放光彩，他和蒋依杉可以说是各有发展吧。