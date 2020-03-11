加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,391,015
  • 关注人气：209,214
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

赵本山力捧的弟子，娶大3岁美女演员，如今31岁不红却很幸福

(2020-03-11 15:49:22)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

大家都知道赵本山收了很多位徒弟，赵本山也很乐于捧自己的徒弟。但赵本山的有些徒弟虽然得到了师傅赵本山的力捧，但却没能走红。王龙就是如此。王龙有点胖，他也曾参演本山传媒出品的影视剧。

赵本山力捧的弟子，娶大3岁美女演员，如今31岁不红却很幸福

观众在《老兵》、《关东大先生》等影视剧中都能发现王龙的身影。王龙演戏没红，他倒是通过上综艺节目而人气大涨。他在《欢乐喜剧人》这档节目中展现了他的搞笑天赋，很多观众也因此喜欢上他。

赵本山力捧的弟子，娶大3岁美女演员，如今31岁不红却很幸福

戏外王龙已经结婚了。他的老婆是本山传媒知名美女演员蒋依杉。蒋依杉比王龙大3岁，美丽的她得到了赵本山的力捧，她通过在《乡村爱情》系列剧中演刘英而走红。很多人都觉得蒋依杉比王龙要红。

赵本山力捧的弟子，娶大3岁美女演员，如今31岁不红却很幸福

其实王龙也曾参演《乡村爱情》系列剧，他曾在《乡村爱情9》中演饭店老板，只不过这个角色戏份不多。据报道，王龙夫妇当年是因戏结缘的，后来两人在2014年低调结婚。

赵本山力捧的弟子，娶大3岁美女演员，如今31岁不红却很幸福

蒋依杉婚后也还是很受器重，她同时参演了《乡村爱情12》和《刘老根3》。蒋依杉已经 34岁了，但她依然很美。王龙上综艺节目大放光彩，他和蒋依杉可以说是各有发展吧。

赵本山力捧的弟子，娶大3岁美女演员，如今31岁不红却很幸福

王龙夫妇有一个可爱的女儿，他们的爱女已经5岁了。或许是想保护孩子吧，王龙夫妇没有在微博晒出孩子的近照。或许有人觉得王龙没有老婆红，但31岁的他过得很幸福。你羡慕他吗？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇她曾是美女运动员，嫁给二婚足球明星，如今33岁一家五口很幸福
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有