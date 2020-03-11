娱乐圈中的明星与体育圈的明星恋爱结婚的事情可以说是屡见不鲜。有的人高调，有的人则低调。前一段时间，男足教练于根伟被传出三婚的谣言，这对于根伟的名誉造成了很大的损害。于根伟公开澄清说自己没有三婚，只是二婚。自己与前妻早就离婚了，后来娶了现在的妻子张雅蓓。

看到于根伟辟谣的消息后，网友们赶紧去网上深扒这位张雅蓓究竟是何人。原来33岁的张雅蓓曾经是一名运动员，后来攻读表演专业，成为了娱乐圈的一位演员，可以说是肤白貌美的大美女一位。

张雅蓓在娱乐圈拍过不少的戏。但可惜没什么名气，所以关注她的人也不多。若不是这次于根伟公开澄清自己三婚的谣言，估计不少人都不知道张雅蓓这个演员。

张雅蓓可以说是科班出身的演员，她曾经就读于于中央戏剧学院，后来便顺理成章的成为了一名演员，也跟很多大牌明星合作过，比如说王学圻、张丰毅等人。

无论是拍电影还是拍电视剧，张雅蓓都没出演过主角，有的时候甚至只能出演一些打酱油的角色，名气自然不会太大，张雅蓓倒也不怎么在意，早早的便选择了嫁人。

在2014年，张雅蓓便嫁给了足球明星于根伟。于根伟与前任妻子生有一个女儿，而张雅蓓嫁给于根伟之后生下了一对双胞胎儿子，一家五口幸福的生活在一起。结婚之后张雅蓓经常在网上低调的秀幸福，一家五口外出游玩的合照随处可见。作为于根伟的妻子，张雅蓓尽心尽力的照顾着自己的家庭。希望以后这样的谣言再也不要打扰这一家五口的生活了。