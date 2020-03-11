飞机是比较便捷的交通工具，如今网友们有时也能在机场或是飞机上遇到明星。一些空姐曾晒出过她们和明星的合照，但也有明星被空姐吐槽。下面我们一起来看看被空姐吐槽过的八大美女明星，你最同情哪位呢？

1、张柏芝

近日，关于张柏芝被赶下飞机的事情引发网友们热议。据报道，张柏芝疑似在飞机上挡路，后来张柏芝方面和空姐起了争议。其实，以前网上也有空姐吐槽张柏芝脾气大。

2、范冰冰

范冰冰已经38岁了，不过她还是很美。网上也曾有关于范冰冰被空姐吐槽的报道。据报道，当时空姐想给范冰冰盖毯子，结果范冰冰却怪她把自己弄醒了。

3、那英

近些年大家经常能在电视节目上看到那英。那英可以说是逆龄生长的女星了。网上有报道称，那英曾被空姐吐槽脾气大。

4、章子怡

章子怡的演技很让人服气。如今儿女双全的她过得很幸福。网上也曾有关于章子怡被空姐吐槽耍大牌的报道，不过事情的真假不得而知。

5、梁咏琪

梁咏琪和郑伊健谈过恋爱，如今她已经当妈了。梁咏琪的混血女儿乖巧可爱。曾有空姐吐槽梁咏琪不亲民，她给空姐签了名后却投诉自己被骚扰。

6、谢雨欣

谢雨欣已经44岁了，你还记得她吗？她演唱的歌曲《谁》挺好听的。曾有空姐吐槽谢雨欣给人感觉有点横，她给人感觉脾气有点大。

7、林心如

很多网友都很关心林心如的婚姻生活。据报道，林心如的女儿很可爱。网上有报道称有一次林心如在搭乘飞机的时候，空姐提醒她关闭电子设备，结果林心如没好气地合上了电脑。

8、吕燕

有人吐槽吕燕长得丑，也有人觉得吕燕很特别。吕燕也曾被空姐吐槽过。网上曾有报道称，有空姐吐槽吕燕有点自以为是。