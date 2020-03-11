加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,391,015
  • 关注人气：209,214
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

张柏芝与空姐争执被赶下飞机！曾经被空姐吐槽的美女明星都有谁？

(2020-03-11 12:38:42)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

飞机是比较便捷的交通工具，如今网友们有时也能在机场或是飞机上遇到明星。一些空姐曾晒出过她们和明星的合照，但也有明星被空姐吐槽。下面我们一起来看看被空姐吐槽过的八大美女明星，你最同情哪位呢？

张柏芝与空姐争执被赶下飞机！曾经被空姐吐槽的美女明星都有谁？

1、张柏芝

近日，关于张柏芝被赶下飞机的事情引发网友们热议。据报道，张柏芝疑似在飞机上挡路，后来张柏芝方面和空姐起了争议。其实，以前网上也有空姐吐槽张柏芝脾气大。

张柏芝与空姐争执被赶下飞机！曾经被空姐吐槽的美女明星都有谁？

2、范冰冰

范冰冰已经38岁了，不过她还是很美。网上也曾有关于范冰冰被空姐吐槽的报道。据报道，当时空姐想给范冰冰盖毯子，结果范冰冰却怪她把自己弄醒了。

张柏芝与空姐争执被赶下飞机！曾经被空姐吐槽的美女明星都有谁？

3、那英

近些年大家经常能在电视节目上看到那英。那英可以说是逆龄生长的女星了。网上有报道称，那英曾被空姐吐槽脾气大。

张柏芝与空姐争执被赶下飞机！曾经被空姐吐槽的美女明星都有谁？

4、章子怡

章子怡的演技很让人服气。如今儿女双全的她过得很幸福。网上也曾有关于章子怡被空姐吐槽耍大牌的报道，不过事情的真假不得而知。

张柏芝与空姐争执被赶下飞机！曾经被空姐吐槽的美女明星都有谁？

5、梁咏琪

梁咏琪和郑伊健谈过恋爱，如今她已经当妈了。梁咏琪的混血女儿乖巧可爱。曾有空姐吐槽梁咏琪不亲民，她给空姐签了名后却投诉自己被骚扰。

张柏芝与空姐争执被赶下飞机！曾经被空姐吐槽的美女明星都有谁？

6、谢雨欣

谢雨欣已经44岁了，你还记得她吗？她演唱的歌曲《谁》挺好听的。曾有空姐吐槽谢雨欣给人感觉有点横，她给人感觉脾气有点大。

张柏芝与空姐争执被赶下飞机！曾经被空姐吐槽的美女明星都有谁？

7、林心如

很多网友都很关心林心如的婚姻生活。据报道，林心如的女儿很可爱。网上有报道称有一次林心如在搭乘飞机的时候，空姐提醒她关闭电子设备，结果林心如没好气地合上了电脑。

张柏芝与空姐争执被赶下飞机！曾经被空姐吐槽的美女明星都有谁？

8、吕燕

有人吐槽吕燕长得丑，也有人觉得吕燕很特别。吕燕也曾被空姐吐槽过。网上曾有报道称，有空姐吐槽吕燕有点自以为是。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点这些年最烧脑的十大影视作品，你最喜欢哪一部？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有