近些年来，影视剧数量不断攀升，质量也越来越好，优秀的作品总是被大家追捧。现在人们对于影视作品的要求也变高，单线剧情已经难以满足观众们的需求，烧脑才容易出爆款。下面就带大家盘点这些年最烧脑的十大影视作品，看看有没有你喜欢的吧！

1、《想见你》

这部来自台湾的偶像剧可谓是颠覆了大家对偶像剧的认知，它多线并行，来自不同时空的人物因为爱而不断乘坐“时光飞船”穿行在世间，跟以往的“傻白甜”剧情完全不同。这部剧让“许光汉”成功出圈，收获大批迷妹！

2、《唐人街探案》

电影版的《唐人街探案》已经上映两部，每一部都收获满满的好评。刘昊然饰演的小侦探在片中观察细致，凭借高超的侦探能力，破获了不少疑难杂案。网剧版也在各大平台播放，依然是好评如潮。

3、《看不见的客人》

这部剧悬疑惊悚片讲述的是一名企业家的事业正蒸蒸日上，但是却被卷入一个谋杀案中。为了洗脱罪名，企业家请来律师为自己辩护。剧情一环套一环，环环相扣，让人直呼精彩！

4、《误杀》

《误杀》改编自印度电影《瞒天过海误杀记》，讲述的是一位父亲，为了帮助误杀人的女儿，通过电影知识瞒过警察追查的故事。这部电影自从上映之后口碑票房双丰收，引发观影狂潮。

5、《无心法师》

《无心法师》现在已经更新到第三季了，不老不死之身的设定给这部剧创造了很多的新奇条件，悬疑的剧情也吊足了观众们的胃口。张若昀的帅气脸庞也是很多人看这部剧的原因。

6、《利刃出鞘》

这部电影是从一场凶杀案开启，随后还夹杂着家产的争夺。整部电影的节奏很紧凑，完全没有废话，剧情的不断反转让观众在最后才知道凶手是谁。

7、《白夜追凶》

这部剧讲述的是潘粤明饰演的关宏峰为了帮弟弟洗脱罪名，一路侦破了多起案件。这部网剧成为了当年的爆款，也让潘粤明再次回归大众视野，炸裂的演技让人赞不绝口。

8、《黑镜》

《黑镜》是英国的一档迷你剧，由一个个的小故事构成，每一集的故事设定都出其不意，最后的结局充满深意。

9、《神探夏洛克》

这部剧可谓是经久不衰，从2010年开播以来，每一部的收视率都居高不下。夏洛克的神奇判案能力让人惊叹，跟华生之间友谊让人羡慕，跌宕起伏的剧情更是这部剧备受追捧的重要原因。

10、《无证之罪》

《无证之罪》是秦昊演绎的一部悬疑网剧，讲述了秦昊饰演的严良破解一个连环杀人案的故事。这部剧剧情联系密切，环环相扣，引人入胜。秦昊痞帅的样子也深深印在了观众们的脑海中。