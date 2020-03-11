想必很多经常看辽宁卫视的朋友都见到过这样一位主持人：他的脸与其他人比起来非常长，他曾戏称自己特殊的脸型为“鞋拔子脸。”毕业于师范大学的他并非科班出身，但自从06年误打误撞而开始的演艺生涯以来，他的事业丝毫没有因为自己的业务水平受到影响，非科班毕业的他在许多大型节目上宠辱不惊，丝毫没有不专业的痕迹。

他就是于洋，一位看起来并不是很幽默的主持人。事实上通过近年来他的发展脉络来看，主持仅仅是于洋一方面的业务而已。颇具表演天赋的他近年来经常活跃在小品与综艺节目当中，自2010年与师父赵本山同登央视春晚以来，他的人生便迎来了第一次上坡期。

与同门师兄小沈阳相比，他的“春晚秀”并没有迎来巨大的人气，因为一些特殊的原因赵老师的这个节目引起了社会的批评。城门失火殃及池鱼，于洋不受到大家的批评就算是幸事了。但春晚所带来的巨大曝光依然给了他很多机会。

2011年以后，于洋就得到了辽宁卫视很多节目上台的机会，不仅在自家卫视中主持一些节目，同时还积极开拓其他的业务，比如与程野、张小伟、毛毛合作出演小品《疯狂炒作团》，担任节目《年代秀》的常驻嘉宾......在诸多节目当中于洋并非出演核心人物，但每一次的客串都带给了他巨大的曝光机会，而这些机会总有一天会帮助他得到更多人的认可与支持。

作为一名普通的主持人，恐怕很难拥有如此多的机会。于洋能够得到这么多的资源恐怕与背后的“赵家班”有着很大的关系，另一方面他自带的幽默大长脸一出场便能得到很多观众的欢迎，这样一位黑料不多，自带笑料的艺人自然能够得到大多数人的欢迎，他还曾在大鹏的电影《缝纫机乐队》当中出演一位反派角色，笑料更是不停。

很多热爱他的粉丝都亲切的把他成为“脸脸”，不过与顶级流量明星相比，“脸脸”的星途之路并不是那么璀璨，很多小鲜肉明星一部剧就能收获千万粉丝，而深耕小品主持这么多年的他仅仅只有50多万的粉丝罢了，毕竟与小鲜肉们比起来，于洋有的只是搞笑的天赋和能力，并没有品牌商看中的带货能力与圈粉能力，因此红不起来也不奇怪。

在前几天播出的《快本》中，于洋与吴磊等小鲜肉同台演出，与众多靠颜值走红的明星们坐在一起，于洋的颜值并没有网传的那么不堪，和他们坐在一起他的颜值也是非常在线的，只不过在场的五位明星当中恐怕只有他的人气最低了，毕竟脸脸想要提高自己的人气，还是需要好好经营好粉丝，不然很难形成自己的明星力量。

但时间不等人，如今已经32岁的他还有那么多精力管理好自己的颜值吗？毕竟不少男明星35岁以后身体就开始发福了，让我们拭目以待他今后的发展吧！



