明星们的感情生活一向是娱乐媒体的关注对象，尤其是那些离婚已久的明星们，他们的下一段感情更加受人关注。比如说董洁，离婚多年，一直是一个人带着儿子生活，没有再婚的消息。但就在最近，网上有消息传出时候董洁其实在2015年再婚了，还生下了一个女儿。

消息一出，很快便有人想董洁一方求证，得到的回复是这是一条假消息。网曝董洁的生女的时间是2018年，但是这一年董洁多次公开出现在媒体前，还曾经四处拍戏，根本没人看出她有生孩子的迹象呀。再加上董洁身边工作人员的否认，看来董洁结婚生女的事情又是一场乌龙。

董洁这几年在娱乐圈的事业虽然比之前有所起色，但是比起当初的她，名气可是大打折扣的。董洁的出道可以说是幸运加持，2000年她便成为了张艺谋钦定的谋女郎，出演电影《幸福时光》，由此在娱乐圈有了名气。后来董洁遇到了让自己彻底大红大紫的作品《金粉世家》。她饰演的冷清秋可以说是无数人心目中的女人，清纯、美丽的董洁一夜之间成为了娱乐圈内的当红小花旦。

2005年因为拍戏，董洁遇到了自己的前夫潘粤明，二人因戏生情很快成为了男女朋友。后来还走进了婚姻的殿堂，生下了儿子顶顶。一个是当红小生，一个是当红花旦，二人的结合可以说是娱乐圈的一段美谈。

只是没想到仅仅几年后，董洁便与潘粤明开始了离婚大战，二人公开在网上互撕，一个爆料对方家暴、嗜赌成性，另一个爆料对方出轨。二人的狗血离婚大战在圈内闹得沸沸扬扬。也因此使得二人的事业一落千丈。

后来有媒体拍到了董洁与演员王大治在一起的画面，网友们一致认为董洁出轨，她的事业再次受到重创。沉寂一段时间后，董洁再次在娱乐圈复出，但名气却远不如从前。不知道已经40岁的董洁能不能重拾昔日的辉煌呢？



