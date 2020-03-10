近日，有记者在机场偶遇郑恺和苗苗，二人一同登机飞北京，两人也是朋友，所以好像这看上去没什么稀奇的。但是现在郑恺和苗苗的名字正在热搜上挂着！原因是他们两个下飞机以后，并没有分道扬镳各自回家，而是全副武装去了一家私立医院，随后进入了妇产科，好几个小时之后才出来！

一男一女一同在妇产科待了这么久，这已经很明显了，一时间，网上都在热议他们两个的事，都在猜测是不是苗苗怀孕了。不过这两个人好像没有官宣过恋情，很多网友对郑恺的印象还停留在演的程晓玥的恋爱中。郑恺和苗苗除了在微博上有过互动，好像从来没有承认过双方正在恋爱。

说到郑恺和程晓玥，他们之前的恋爱可以说是很高调的，一起在网上秀恩爱，一起上综艺，也见过父母。看上去郎才女貌的一对，很多人都以为他们会走到最后相伴一生，奈何世事无常，最后还是分手了。分手后也都各自生活着，两个人也都没有什么惊人的消息。所以这次郑恺和苗苗一同去医院妇产科被曝光后，很多网友都表示很疑惑，二人什么之后在一起的？

什么事情都是循序渐进，郑恺和苗苗也不会是跳过恋爱直接怀孕的。其实郑恺在2017年就分手了，之后在在19年的时候，郑恺和苗苗就被媒体拍到一起吃饭一起出去旅游，这些还能解释，但是连同居都会被狗仔抓到了，明明就是板上钉钉的事，但是他们两个人仍然没有承认恋情。不得不说，他们虽然很低调，但是媒体也不是吃素的，什么事情都逃不过他们的眼睛。据说郑恺和苗苗这对，还是冯小刚导演牵线搭桥，促成了这对呢！

从网上曝光的照片可以看出，郑恺和苗苗的感情还是很好的，路上还想互挽着。在出了医院之后，郑恺也展现了自己体贴的一面，给苗苗披上了自己的衣服。看来是准备好当一个奶爸了，郑恺和苗苗不知道什么时候才能给网友们一个交代，恋爱结婚生孩子其实是好事，而且粉丝们看到自己的偶像家庭幸福一定也是开心的。再者说，二人的年龄也是时候结婚了，毕竟成家立业他们已经完成了立业，就剩下成家啦！