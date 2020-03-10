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宋小宝的小舅子，被吐槽是赵本山最丑徒弟，如今38岁不红却很幸福

(2020-03-10 12:12:22)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

赵本山的多位徒弟都有参演《乡村爱情12》。《乡村爱情12》中的一位演员被网友吐槽说有点丑，他就是霍云龙。其貌不扬的霍云龙曾被吐槽是赵本山最丑的徒弟，他在《乡村爱情12》中还是演方正。剧中方正可是苦追美女银萍。

宋小宝的小舅子，被吐槽是赵本山最丑徒弟，如今38岁不红却很幸福

霍云龙虽然长得不帅，但他却是得到了师傅赵本山力捧。他还参演过本山传媒出品的《老兵》、《男人四十要出嫁》等影视剧。霍云龙给人感觉憨憨的，或许是因为受外型和气质限制吧，他多是演配角。

宋小宝的小舅子，被吐槽是赵本山最丑徒弟，如今38岁不红却很幸福

霍云龙虽然不红，但他的姐夫却很红。霍云龙是知名喜剧演员宋小宝的妻弟。别看霍云龙长这样，他的姐姐霍小红长得挺好看的。霍小红也是赵本山的徒弟。据报道，宋小宝对妻弟霍云龙也是关爱有加。

宋小宝的小舅子，被吐槽是赵本山最丑徒弟，如今38岁不红却很幸福

霍云龙这次参演《乡村爱情12》，依然有网友吐槽他长得丑。不过如今38岁的霍云龙虽然不红，但他过得很幸福。戏外他娶了一位漂亮的老婆，夫妻很恩爱。霍云龙的老婆梦迪也是一位二人转演员，两人曾是搭档。

宋小宝的小舅子，被吐槽是赵本山最丑徒弟，如今38岁不红却很幸福

据报道，梦迪是被霍云龙的善良和才华所打动的。霍云龙很爱他老婆梦迪。梦迪挺时尚的，近些年她还在网上开直播呢。如今她也可以说是一位网红了。霍云龙夫妇都发展得挺不错的。

宋小宝的小舅子，被吐槽是赵本山最丑徒弟，如今38岁不红却很幸福

很多网友没想到吧？《乡村爱情12》中的方正原来是宋小宝的妻弟。霍云龙的微博许久没更新了，希望霍云龙夫妇的生活可以一如既往的幸福美满。


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