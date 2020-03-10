电视剧《安家》自从播出后便频频上热搜，因为里面的剧情太过真实，演员的演技也是可圈可点，除了一些年轻演员，剧中还出现了很多老戏骨，这些老戏骨的加入给这部剧增添了更多生命力，让观众很快就进入到剧情中。下面我们就来盘点热播剧《安家》中的十大老戏骨，看看谁的演技最厉害？

1、丁嘉丽

说到老戏骨，第一个必然要提到的就是“房似锦”妈妈的扮演者丁嘉丽，丁嘉丽扮演的这个母亲形象简直让人恨得牙痒痒，其实现实生活中她也是个“不好惹”的角色，她一出生就被送养，大家都觉得她活不成了，养母是个演员，对她不错。她从小就是男生性格，后来还成为国家话剧院一级演员，演技好的没话说。

2、韩童生

剧中包子铺的老严也是一位实力派演员，不少观众表示韩童生这位演员因为早年的电视剧《一双绣花鞋》给大家留下了深深的阴影，后来又在《长安十二时辰》中饰演何执正，他的每一次出演都让大家感受到什么叫演技炸裂！

3、迟蓬

老严的妻子扮演者迟蓬，虽然没有韩童生知名度高，也是一位实力派演员，年轻时更是一位美女，而且她和倪萍还是好朋友，两人在话剧团时就已经建立了深厚的友谊，迟蓬一直很低调，安安静静的演好自己的戏。

4、苇青

《安家》中在卖“龚家花园”那场戏中，那位“太表姑奶奶”真的是一位坏透了的老赖，而她的扮演者苇青堪称“中国最贵女演员”，不是出场费贵而是票房高，她是《战狼2》中牺牲警察的老母亲，是《我不是药神》中说不想死的老奶奶，无论正派还是反派，都能演到人的心里去，可以说是当之无愧好演员了！

5、奚美娟

演员奚美娟扮演江奶奶，大家见她演过的应该也都是些妈妈的角色，这位演员其实曾经在30岁就为爱退出过娱乐圈，43岁复出后戏路就变窄了，但是如今就算是演妈妈或者奶奶的角色也能体现出她超强的演技，这让人不禁想起那句话：若有诗书藏于心，岁月从不败美人。而奚美娟一直都在努力的提升自己，可以说是年轻人的典范。

6、白志迪

剧中房似锦的爷爷是最疼她的亲人，也是最让人心疼的一位老人，儿子不仅不孝顺还总是闯祸。而演员白志迪曾经在电视剧《幸福像花儿一样》中扮演他的公公，在这部剧中又演她的爷爷，两人真的是有很深的缘分了。

7、杨皓宇

剧中“谢亭丰”这个人在做自我介绍的时候就让观众笑了一下，这个角色不愧是“老油条”，说话时嘴像抹了蜜，爱看小热闹，耍小聪明，这种人仿佛从来不会吃亏，虽然油腻但是还是很顾家的一位男人，扮演者杨皓宇也演了不少剧，当然最令人印象深刻的还是他在《龙门镖局》中的出演，这足以说明，他很适合演喜剧人物。

8、海清

在前几集中海清饰演的“宫蓓蓓”是个博士生，她说话慢条斯理，却有着不为人知的苦处。和《小欢喜》中的形象完全不同，海清其实可以担得起主角这个位置，然而在这里面虽不是主角，她的演技依然那么好，这就是专业演员的职业素养！

9、杨昆

剧中“苗家姆妈妈”的扮演者可以说是妈妈专业户了，在很多剧中大家应该都会看到她的身影，她本人也像剧中那么有活力，给人一种乐观的感觉，一看就很热心肠，而且她还获得了很多奖项，是一位实打实的优秀女演员。

10、丁勇岱

“林茂根”这个有钱人开始很让人尊重，结果也不是什么好人，把所有人骗了。他的扮演者丁勇岱也是一位演什么像什么的演员，他今年65岁，演过很多电视剧，获得很多奖，据他自己说以前淘沙子，做临时工什么活都干过，一路走来也是不容易。



