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一恋大11岁二婚富豪，二恋小11岁富二代，如今49岁的她很美却单身

(2020-03-10 09:40:53)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《神雕侠侣》这部剧拍过多个版本，但古天乐版的《神雕侠侣》却被很多观众视为经典。大家还记得古天乐版《神雕侠侣》中的郭芙吗？傅明宪演的郭芙刁蛮任性，那时的傅明宪可以说是明艳动人，她演的郭芙曾被称为最美郭芙。

一恋大11岁二婚富豪，二恋小11岁富二代，如今49岁的她很美却单身

傅明宪15岁开始进入演艺圈，后来25岁的她演《神雕侠侣》一举成名。傅明宪曾红极一时，她还演过《河东狮吼》、《醉打金枝》等影视剧。她的古装造型挺美的。其实傅明宪的演技挺好的，但后来她结婚后却淡出了演艺圈。

一恋大11岁二婚富豪，二恋小11岁富二代，如今49岁的她很美却单身

傅明宪结过一次婚，她的前夫是叶剑波。叶剑波曾是知名富豪，据报道，他在娶傅明宪之前其实结过婚。因此当年傅明宪是头婚嫁给了二婚男。当年傅明宪嫁给他后，也曾过上奢华生活。后来两人在2008年离婚。

一恋大11岁二婚富豪，二恋小11岁富二代，如今49岁的她很美却单身

叶剑波比傅明宪大11岁。后来傅明宪离婚后又恋上了小她11岁的富二代庄家彬。傅明宪的这段姐弟恋可以说是备受关注。媒体也曾多次报道他们的恋情。不过这段姐弟恋最终是告吹。如今庄家彬已经结婚了。

一恋大11岁二婚富豪，二恋小11岁富二代，如今49岁的她很美却单身

其实傅明宪可是《神雕侠侣》中隐藏的星二代。傅明宪的爸妈都曾当过演员，她的妈妈石慧年轻的时候也是一位美女。石慧曾经挺红的，傅明宪可以说是继承了她妈妈的美貌。傅明宪的爸妈结婚多年依然恩爱。

一恋大11岁二婚富豪，二恋小11岁富二代，如今49岁的她很美却单身

傅明宪已经结婚12年了，但据报道，如今49岁的她还单身。很多网友看了她的近照后评论说，感觉傅明宪的变化有点大。还有网友吐槽她疑似变脸了。你还记得傅明宪吗？


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