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他凭借脱口秀出名，被传遭前妻家暴，如今36岁演《安家》翻红

(2020-03-10 08:38:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，不少人在追《安家》这部电视剧，剧中很多个性鲜明的角色令人印象深刻。比如说剧中男女主角的同事王子健，外号“小王子”，就是一个幽默、乐观且工作能力极强的人物。出演这个角色的演员叫做王自健，曾经是一名脱口秀主持人，没想到做起演员来还挺受欢迎的。王自健这个人物被他演绎的十分到位。

他凭借脱口秀出名，被传遭前妻家暴，如今36岁演《安家》翻红

了解王自健的观众都知道，说起演戏他并不是科班出身，他曾经是一名相声演员，演过多年的相声，但是在圈内却没什么名气。真正让他走红的还是一档叫做《今晚80后脱口秀》的综艺节目。王自健作为一名脱口秀主持人可以说以一己之力撑起整个舞台。无论是说相声还是做脱口秀，王自健总是能用一个个段子以及包袱将大家逗得哈哈大笑，他是一个给大家带来快乐的人。

他凭借脱口秀出名，被传遭前妻家暴，如今36岁演《安家》翻红

但很多人不知道的是，生活中的王自健被曝曾经饱受家庭暴力。在《今晚80后脱口秀》中王自健总是说自己的老婆对自己是如何如何的暴力，但观众们都认为这不过是王自健的一种自我调侃罢了，或者是团队为他的脱口秀写的段子而已。但谁也没想到，生活中的王自健真的是饱受老婆的家庭暴力。

他凭借脱口秀出名，被传遭前妻家暴，如今36岁演《安家》翻红

王自健在不堪忍受之下将自己被打伤的照片发到了网上，也因为长期受暴力的影响，王自健甚至患上了抑郁症。终于在2017年王自健与妻子离婚，但妻子在离婚之时又结结实实的坑了王自健一把，她擅自更改了公司法人，导致王自健经济损失巨大。

他凭借脱口秀出名，被传遭前妻家暴，如今36岁演《安家》翻红

离婚后的王自健，很快陷入人生低谷，甚至患上严重的抑郁症，体重一度下降到35公斤。此后，王自健消失了3年，看不到他的消息。好在王自健沉寂一段时间后便振作了起来，这两年他参与了不少影视剧的演出，希望在新的领域，王自健也能找到属于自己的闪光点。

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