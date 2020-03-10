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陶虹豪宅内景罕见曝光，曾被传与徐峥感情不和，如今48岁美如少女

(2020-03-10 08:34:31)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日明星们从晒工作变为了晒日常，在家里享受难得闲暇时刻。3月8日陶虹通过自己的社交平台晒出了家中的部分景象。

陶虹豪宅内景罕见曝光，曾被传与徐峥感情不和，如今48岁美如少女

她配文写道，感受每个瞬间，享受当下的美好，这副岁月静好的画面着实让人羡慕。在照片中罕见的曝光了豪宅的内景，洗漱台上两个粉色的漱口杯尽显少女心，花花草草非常雅致，看得出陶虹平日里是个懂得享受生活的人。

陶虹豪宅内景罕见曝光，曾被传与徐峥感情不和，如今48岁美如少女

她还晒出了一张瑜伽垫，前两日她也晒出自己练瑜伽的照片。48岁的陶虹依然拥有曼妙的身材，一字马、天鹅臂都不在话下，真是让人佩服。在家里，她素面朝天，但是皮肤依然细嫩。不得不说，保养的真的很好。

陶虹豪宅内景罕见曝光，曾被传与徐峥感情不和，如今48岁美如少女

陶虹是演员出身，和丈夫徐峥在《春光灿烂猪八戒》中合作后，因戏结缘，2003步入了婚姻的殿堂。结婚五年后，两个人生下来一个可爱的女儿，三口之家非常的幸福。结婚之后，陶虹把生活的重心放在了家庭上，做起了徐峥背后的女人。

陶虹豪宅内景罕见曝光，曾被传与徐峥感情不和，如今48岁美如少女

徐峥这些年来也在进行更多的尝试，不仅是一名出色的演员，还是一个优秀的导演，更是一个称职的制片人，是家里的顶梁柱。不过坊间却有传闻，徐峥和陶虹的婚姻名存实亡，两人早已是名誉夫妻，感情已经烟消云散。对于这样的言论，二人没有过多的声明，只是默默的过着自己的小日子。

陶虹豪宅内景罕见曝光，曾被传与徐峥感情不和，如今48岁美如少女

不秀恩爱不代表不恩爱，感情真挚与否，还是只有当事人知道。陶虹年轻的时候，风姿卓越，是很多人的梦中情人。段奕宏曾公开表示，自己早年间对她有着满满的爱慕之情，陶虹对他的照顾让他很是感动，只是两个人终究还是以朋友身份相处。

陶虹豪宅内景罕见曝光，曾被传与徐峥感情不和，如今48岁美如少女

现在的陶虹虽然年纪在增长，但是却多了几分成熟的风韵。在某活动的现场，她身着白色鱼尾无痕裙现身，身材凹凸有致，引得众人羡慕。有这样的小娇妻，徐峥欢喜都来不及呢，怎么会婚变呢？

陶虹豪宅内景罕见曝光，曾被传与徐峥感情不和，如今48岁美如少女

近日他们二人还被拍到同游三亚，和其他的游客一样，坐在观光车上感受美景。虽然衣着朴素，但是气质出众，还是被人一眼就认出。两个人一路上交头接耳，话题不断，看起来心情很不错。

陶虹豪宅内景罕见曝光，曾被传与徐峥感情不和，如今48岁美如少女

热恋的激情总会褪去，变得平淡，细水长流的感情才能到永远。陶虹和徐峥正是细水长流一样的爱情，虽然不会时刻黏在一起，但是默默的守护才最真挚，你们觉得呢？

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