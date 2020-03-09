近日，李丽珍和许愿的女儿许倚榕晒出近照，竟然撞脸了女星陈法拉。无论是侧面还是正脸，眉眼之间都非常像陈法拉，笑起来也非常漂亮，曾经被指毫无星二代气质的她撞脸昔日港姐，还真是丑小鸭变女神了。

李丽珍宣布复出以来，出镜率可谓越来越高。相较之下，以往经常在网上大晒美照的许倚榕，自从升入大学后就低调了很多，这次“高调”晒图实属罕见。

许倚榕是李丽珍与前夫许愿所生的女儿，她与许愿的一段感情也是她在与潘源良之外又一段较为知名的感情事情。李丽珍与许愿的相识有点戏剧化，两人在停车场发生撞车意外，许愿对其一见钟情，之后狂追李丽珍，于是这对在当时被媒体形容为是美女与野兽的组合1996年在加拿大注册结婚，婚后第二年李丽珍生下女儿许倚榕，一家三口似乎也挺美满幸福。不过这段婚姻也就持续了四年，两人的分手的原因众说纷纭，或是许愿花心不改，也或是许愿因为金融风暴投资失败导致破产，令李丽珍缺乏了安全感，2000年两人分道扬镳之后，女儿许倚榕则是由李丽珍抚养。

许倚榕小的时候长相可以说是遗传了父亲许愿，当时还一度被称为是许愿的翻版，不过女大十八变，现在的许倚榕早已出落得亭亭玉立了，虽然长得不太像母亲李丽珍，但是身材遗传了李丽珍，一双长腿十分撩人。

23岁的许倚榕如花似玉，据悉许倚榕十几岁的时候就已经谈恋爱，还引发两个男孩为她争风吃醋的事情，最后却都抛弃了她。不过已经名花有主，早几年她就已经在加拿大交往了男友，两人发展得很不错。

不知道日后毕业了，许倚榕是否会留在当地发展，亦或是会返回香港发展，常伴母亲。其实不管怎么选择，她和母亲两个人的感情也一样很好。