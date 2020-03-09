近日，耿直的女星宁静上热搜了。这次她上热搜跟恋情无关，而是跟她否认改国籍有关。原来宁静发文否认了关于她改了国籍的传言，她表示她的国籍一直都没变过。娱乐圈中有些明星在成名后改了国籍，但宁静却没有。

对于宁静的此番表态，很多网友都说她太刚了，同时她的做法和表态也得到了许多网友的称赞。宁静将近48岁了，她结过一次婚。当年她和外国男演员保罗合演过电影《红河谷》，后来两人因戏结缘，低调结婚。

宁静比保罗大差不多2岁，宁静为他生有一个儿子。媒体曾曝出过宁静的混血儿子的照片。她的儿子还蛮帅的。宁静曾表示当年她和前夫离婚跟两人之间的文化差异有关系。不过宁静很爱她的儿子。

离婚后，宁静曾有一段比较受关注的恋情。她和内地男星王小毅谈过一段姐弟恋。王小毅比宁静小近11岁。王小毅和宁静合演过电视剧，他们也曾因戏生情。王小毅不仅人长得帅，而且他的演技也不错。不过他和宁静已经分手了。

近些年宁静也还活跃在荧屏上，她演的《大秦帝国之倔强》等影视剧都挺好看的。宁静是娱乐圈中比较敢说的女星，有些明星走红后加入了外国国籍，而宁静虽然曾嫁外国人，但她却没改国籍。很多网友都说真的挺难得的。

宁静挺潮的，近两年她有时还在网上直播。宁静时常会在微博晒美照，看她的照片，很难看出她的实际年龄。你喜欢宁静吗？



