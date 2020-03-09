加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,391,015
  • 关注人气：209,214
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

2020年03月09日

(2020-03-09 14:26:30)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

很多网友都知道《乡村爱情12》这部剧中隐藏了很多对夫妻，比如闫光明和赵海燕、王小虎和张可等等。其实这部剧中还藏着一对夫妻，他们就是王丹丹和王小福。而更难得的是王小福夫妇在《乡村爱情12》中演的可是夫妻呢。

 

2020年03月09日

 

王丹丹在《乡村爱情12》中演方正的姐姐方怡。而王小福在剧中演的是袁书记。剧中方怡的造型挺时尚的，而她的弟弟方正给人感觉比较土气。虽然王丹丹在剧中的戏份并不多，但许多观众表示被她惊艳到了。

 

2020年03月09日

 

许多网友没想到吧？原来方怡和袁书记戏内和戏外都是夫妻。不仅如此，其实王丹丹和王小福还是搭档，两人曾多次合演二人转。王丹丹很搞笑，她是备受观众喜爱的二人转演员。或许是王小福和王丹丹太有默契吧，他们被称为“转坛侠侣”。

 

2020年03月09日

 

王丹丹长得还挺漂亮的，她也是本山传媒的演员。赵本山的徒弟周云鹏挺有才的，王丹丹和他合演过喜剧电影《地球人都不知道》。王小福也是赵本山的徒弟，他是在2012年拜赵本山为师的。王小福演过《谁求不着谁》等影视剧。

 

2020年03月09日

 

王小福夫妇很恩爱，两人也很有夫妻相。王小福夫妇曾一起上过《笑傲江湖》等综艺节目，两人表演的《三国笑传》等小品挺好笑的，你有看过吗？赵本山也挺器重王小福夫妇的。

 

2020年03月09日

 

王丹丹有时会发微博，不过她很久没更新了。看她的微博，感觉她喜欢健身。她曾发文表示要学会丰富自己，自己给自己力量。王丹丹的身材保持得很好。你喜欢王小福夫妇吗？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点电视剧看一集就让人爱上的八位女主角，你最喜欢谁？
    后一篇 >她嫁外国演员生一子，离婚后谈过姐弟恋，如今48岁否认改国籍上热搜
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有