很多网友都知道《乡村爱情12》这部剧中隐藏了很多对夫妻，比如闫光明和赵海燕、王小虎和张可等等。其实这部剧中还藏着一对夫妻，他们就是王丹丹和王小福。而更难得的是王小福夫妇在《乡村爱情12》中演的可是夫妻呢。



王丹丹在《乡村爱情12》中演方正的姐姐方怡。而王小福在剧中演的是袁书记。剧中方怡的造型挺时尚的，而她的弟弟方正给人感觉比较土气。虽然王丹丹在剧中的戏份并不多，但许多观众表示被她惊艳到了。

许多网友没想到吧？原来方怡和袁书记戏内和戏外都是夫妻。不仅如此，其实王丹丹和王小福还是搭档，两人曾多次合演二人转。王丹丹很搞笑，她是备受观众喜爱的二人转演员。或许是王小福和王丹丹太有默契吧，他们被称为“转坛侠侣”。

王丹丹长得还挺漂亮的，她也是本山传媒的演员。赵本山的徒弟周云鹏挺有才的，王丹丹和他合演过喜剧电影《地球人都不知道》。王小福也是赵本山的徒弟，他是在2012年拜赵本山为师的。王小福演过《谁求不着谁》等影视剧。

王小福夫妇很恩爱，两人也很有夫妻相。王小福夫妇曾一起上过《笑傲江湖》等综艺节目，两人表演的《三国笑传》等小品挺好笑的，你有看过吗？赵本山也挺器重王小福夫妇的。

王丹丹有时会发微博，不过她很久没更新了。看她的微博，感觉她喜欢健身。她曾发文表示要学会丰富自己，自己给自己力量。王丹丹的身材保持得很好。你喜欢王小福夫妇吗？