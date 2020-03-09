有些电视剧的女主角很讨喜，但有些电视剧的女主角却被人吐槽。最近很多网友吐槽说佟丽娅在《完美关系》中演的女主角是个傻白甜。下面我们来盘点电视剧看一集就让人爱上的八位女主角，你最喜欢哪位呢？

1、白凤九

很多网友都喜欢《三生三世枕上书》中的东凤cp。迪丽热巴演的小狐狸白凤九太可爱了。迪丽热巴演活了书粉心目中的凤九。高伟光和迪丽热巴真的很有cp感。

2、佟年

很多网友评论说，要说看一集就爱上的女主角，必须提名《亲爱的热爱的》中的佟年。佟年纯情又专一，这样美好的女主角怎能不爱？

3、楚雨荨

郑爽演的楚雨荨好甜好美。当年很多观众都是看《一起来看流星雨》这部剧被郑爽圈粉的。这么多年过去了，许多网友依然喜欢娇俏可爱的楚雨荨。

4、小枫

彭小苒在《东宫》中演的九公主小枫活泼烂漫，很多网友评论说，看一眼就爱上了小枫。彭小苒在剧中的红衣造型特别美。

5、若曦

刘诗诗在《步步惊心》中演的若曦是许多网友心目中的白月光。许多网友表示当年看剧的时候，对若曦是一见倾心。若曦在雪中跳舞等情节让人印象深刻。

6、袁今夏

谭松韵在《锦衣之下》中演的袁今夏又盐又甜。女主角袁今夏的人设真的很讨人喜欢。谭松韵也是凭借这个角色人气大涨。

7、贝微微

《微微一笑很倾城》中的女主角贝微微美丽善良，还会打游戏，这位女主角也是很有亲和力。很多网友表示看一集就喜欢上郑爽演的女主角贝微微了。

8、魏璎珞

很多网友都说《延禧攻略》中的女主角魏璎珞是一朵黑莲花。魏璎珞古灵精怪，爱憎分明，许多网友都说魏璎珞这个女主角比较反套路，看一集就忍不住喜欢上了这个角色。



