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倪萍的同窗好友，出道38年一直很低调，如今演《安家》演技获赞

(2020-03-09 10:18:46)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近热播的《安家》演员阵容十分强大，奚美娟、丁嘉丽，以及郭涛、闫学晶等众多实力派演员，让这部剧的看点十足。当然也有不少老戏骨的加入，像包子铺的一对夫妻，韩童生老师和迟蓬老师，说到韩童生，想必很多人都看过他演过的戏，非常有实力，而饰演严阿姨的迟蓬老师同样也是一位难得的演员。

倪萍的同窗好友，出道38年一直很低调，如今演《安家》演技获赞

迟蓬在很多影视剧中扮演过母亲的形象，因此，她在娱乐圈也有“妈妈专业户”的美称。曾在电视剧《温州一家人》中扮演过殷桃、张译的母亲，在《生逢灿烂的日子》里扮演的是张嘉译、姜武、果静林的妈妈。在2012年的时候，迟蓬就参加了《火线三兄弟》这部电视剧的出演，在电视剧中她是饰演田家三兄弟的母亲，也就是黄渤，张涵予，刘烨三个影帝的母亲。因此说她是“妈妈专业户”也不夸张。

倪萍的同窗好友，出道38年一直很低调，如今演《安家》演技获赞

据悉，迟蓬和倪萍老师还是同窗好友，不过因为她太宅了，导致她是怎样进入娱乐圈的以及早年的经历都很少人知道，而且她至今还单身一人。不过可以知道的是，她在1980年拍了她的第一部电影《红线》，而1984年的时候就仅凭在电视剧《红叶，在山那边》中的一个配角，就获得了飞天奖的最佳女配角，可以说是十分厉害了。

倪萍的同窗好友，出道38年一直很低调，如今演《安家》演技获赞

除了演戏，迟蓬还是一个非常爱看书的人，特别是余华和严歌苓的书。对严歌苓的书，几乎是每出一本她就买一本，可以说迟蓬是严歌苓一个忠实的小粉丝。没事的时候她喜欢宅在家里看书上网，所以交的朋友很少，除了倪萍之外可以说是很难找到能够和她一起交心的人了。

倪萍的同窗好友，出道38年一直很低调，如今演《安家》演技获赞

如今《安家》也在热播，而这一部剧也让我们知道了“只有小角色，没有小演员”，老戏骨的加入给这一部剧润色不少，而关于迟蓬老师的演技，你还认可吗？

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