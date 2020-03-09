说起赵本山的徒弟，他们很多都是草根出身，靠自己的天赋和努力走出自己的道路，但是今天要说的这一位却大有不同。他就是赵本山的第九批弟子吴云飞。虽然他不是那么出名，但是他绝对是赵本山弟子里面最深藏不露的一个。

相信看过《乡村爱情》这部剧的，一定对其中赵玉田一角有所印象。没错，赵玉田的扮演者正是吴云飞，而相信这部剧的忠实观众也应该发现，这是其中为数不多没有更换过演员的配角，而在《乡村爱情》中他也担得起颜值担当的称号。从第1部到现在第12部，吴云飞饰演的花圃老板形象可谓是深入人心，走到哪里都会被叫一声“赵玉田”。

不仅如此，他还出演过《麻雀》里的陶大春，在《江湖子女》、《一代宗师》里面也有出演，虽然都是一些小配角，但是他仍凭着自己的努力给观众们留下了印象。

其实可以发现，像赵本山的弟子都是拍一些他们自己公司的戏，但是吴云飞的戏路可以说是比较自由，这就得说到他的父亲了。没想到吧，吴云飞的父亲居然是做房地产生意的，而且身家过亿，还和赵本山的关系非常好，现在更是入股了赵本山的公司，还帮忙赵本山一起管理公司。

而吴云飞其实也不属于本山传媒，而是拥有他自己的影视公司，还和朋友一起创建了宾利俱乐部全球联盟，他自己也是北京宾利公司的形象大使，更是开起了花圃，爱好也太广泛了吧。

现在的吴云飞已经36岁了，但还是单身。虽然在《乡村爱情》里面饰演的赵玉田让很多观众知道了他，但是始终还是不愠不火。不过他拥有这样的家世，选择拍戏也是因为兴趣吧。



