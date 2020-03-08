电视剧《安家》越来越好看了，之所以好看，不仅因为各种狗血剧情，而且也是因为角色带来的故事，除了主角孙俪和罗晋，其他角色也很有故事，比如李宗翰饰演的安家天下副总翟云霄。

在《安家》里面，翟云霄一开始就想尽方法打压徐姑姑，还让房似锦把徐文昌的业务精髓学过来，再把客户揽过来，然后就要开了徐姑姑！而且在新的剧情里面，他攀上了集团总裁的千金安莉莉，为讨好她，从张乘乘的店里买了个昂贵的限量版包包，但他同时买了个A货送给房似锦，这种两面三刀的做法实在是渣。

其实这些年来，李宗翰演了不少渣男角色。《恋爱先生》里的情场高手宋宁宇；《我不是潘金莲》里演李雪莲的前夫、明明说好“假离婚”，结果娶了别的女人；而更久之前，李宗翰还演过《阮玲玉》里把阮玲玉推向死亡深渊的纨绔子弟张达民。因此说他是”渣男专业户“也毫不夸张。

李宗翰当年因气质儒雅，演了很多民国戏，被誉为“民国第一小生”，像《新还君明珠》、《春去春又回》里面都是饰演民国男一号角色。

虽然饰演的大部分角色是渣男，但是他在现实生活中可不是渣男。李宗翰从不去酒吧喝酒，也不抽烟打牌，甚至不会上网。虽然在剧里面一直饰演丈夫的角色，但他现实中还没有结婚，不过他之前在接受采访时也讨论过这个问题,他希望自己能够找到一个圈外人妻子,也争取把自己的终身大事好好规划一下。

之前有传闻称李宗翰喜欢韩雪，还在微博隔空向韩雪示爱，并且还指称两个人在苏州购置了价值上亿的豪宅，但这一说法让李宗翰和韩雪两人都否认了，并表明两个人只是好朋友。不管怎样，演员的私事作为网友还是旁观比较好。现在李宗翰靠自己的演技得到了认可，未尝不是一件好事。



