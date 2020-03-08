亲人去世对于每一个人来说都是沉重的打击，近几年来，不少娱乐圈中的明星都经历过丧父丧母之痛。看到偶像们因为父母离世而悲痛欲绝，不少粉丝也替偶像们难过。下面我们一起来盘点近年来父母去世的八大明星，你最想安慰谁？

1、周润发

近日，香港娱乐圈传来一个不幸的消息，周润发的母亲去世了，发哥的母亲今年98岁了，可以说是高寿离世，而周润发对于母亲的离世早有心理准备，所以还算比较平静。接下来发哥就要准备处理母亲的丧事了。

2、郭富城

就在前不久，郭富城的母亲也因病离世。郭富城为母亲举办了一场隆重的丧礼，还在微博上发文悼念母亲的离世。悲痛过后郭富城还是要继续投入到工作当中。

3、王宝强

王宝强的母亲去年因病去世，而自从王宝强与马蓉的离婚事件爆出之后，虽然几年过去了，但马蓉作妖不断，二人的事情时不时被翻出来。不少人认为，王宝强的母亲身体越来越差跟这些事情不无关系。

4、胡歌

去年9月20日是胡歌的37岁生日，当天最后一分钟，他发了一个微博，是写给自己过世的母亲的。年初的时候，抗癌30年的胡歌妈妈，永远的离开了他。

5、谭松韵

谭松韵的母亲在去年遭遇了车祸，在抢救了二十多天后还是不幸离世。谭松韵沉浸在悲痛中很长时间不能自拔，粉丝们也是格外心疼。

6、古力娜扎

身为90后的古力娜扎父亲却在几年前便去世了，当时古力娜扎在网上被黑的很惨，父亲又突然去世，双重打击之下的古力娜扎陷入巨大的压力圈中，难以自拔。那段时间对于古力娜扎来说简直就是一场噩梦。

7、柳岩

柳岩的父亲于2018年去世，柳岩当时在微博上公开了这则消息，虽然语气很平淡，但大家都知道柳岩与父亲的感情非常好，对于父亲的离世，柳岩的心情一定很难平复。

8、程晓玥

程晓玥是郑恺的前女友，两人曾高调相恋约两年。去年4月11日，程晓玥经纪人在朋友圈发文证实程晓玥妈妈郭敬红因病去世消息。郭敬红曾担任法国知名一线品牌副总裁。