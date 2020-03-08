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37岁程野豪宅内景曝光，其貌不扬却娶美艳娇妻，女儿与他长得太像

(2020-03-08 12:50:13)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

赵本山门下弟子无数，程野称得上是他的得意门生。程野小的时候就对二人转产生了莫大的兴趣，6岁便开始学二人转，16岁那年他正式背上锁呐，开启了他的艺术人生。2001年他拜师赵本山，从此便改变了他的一生。

37岁程野豪宅内景曝光，其貌不扬却娶美艳娇妻，女儿与他长得太像

在事业上，他不断的突破，成为东北著名的二人转演员，经常出现在辽宁春晚的舞台上。除此之外他还涉足影视圈，《三枪拍案惊奇》中的赵六、《大笑江湖》的马雷子都被他演绎的活灵活现。在《欢乐喜剧人》第四季的舞台上，程野获得了亚军。在赵本山的众多弟子中，程野无疑是幸福的，事业上蒸蒸日上，生活也是幸福美满。

37岁程野豪宅内景曝光，其貌不扬却娶美艳娇妻，女儿与他长得太像

程野的妻子是郝莎莎，原本也是赵本山的徒弟，他们在程野未成名的时候便结为了夫妇，婚后的生活非常甜蜜，他们还生下了可爱的女儿。在程野有了名气之后，妻子便将生活的重心放到了家庭上，心甘情愿的做丈夫背后的女人。

37岁程野豪宅内景曝光，其貌不扬却娶美艳娇妻，女儿与他长得太像

虽然不常露面，但是郝莎莎的保养功课一点都没落下。程野曾在网络上放出了一段妻子跳舞的视频，在视频中，郝莎莎穿着一身蓝色的运动服，勾勒出曼妙的身姿。面对镜头，她大方微笑，皮肤也是细腻白嫩，看起来犹如少女一般。

37岁程野豪宅内景曝光，其貌不扬却娶美艳娇妻，女儿与他长得太像

随后程野也出镜，一起扭起来东北秧歌，气氛十分活跃。网友们纷纷表示，郝莎莎美若天仙。有眼尖的网友看到了他们身后的背景，看的出他们是在家里拍摄的视频。客厅非常宽敞，家里还挂着书法作品，很有文化气息了。不得不说，程野家的豪宅还是很让人羡慕的！

37岁程野豪宅内景曝光，其貌不扬却娶美艳娇妻，女儿与他长得太像

除了带着妻子出镜，程野还会带女儿拍视频。女儿年纪不大，但是面对镜头却毫不胆怯，大方的和爸爸一同摆着各种各样的姿势，简直 不要太可爱。值得一提的是，女儿跟程野长的十分相像，二人的五官犹如一个模子刻出来的一般，基因还是很强的大的呀！

37岁程野豪宅内景曝光，其貌不扬却娶美艳娇妻，女儿与他长得太像

 程野有一套自己的喜剧模式，程式幽默吸引了很多的粉丝。虽然他现在很少上节目了，但是网友们还是希望他能创造出更多好的作品带给大家，你们期待吗？

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