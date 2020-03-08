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他是佟大为的同班同学，长得像葛优，如今46岁演《安家》演技被赞

(2020-03-08 09:59:48)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近相信不少人都在家中追一部叫做《安家》的电视剧，因为有孙俪与罗晋两位大牌明星的加入，大家对于这部剧期待值还是很高的。但是追了这么多天之后发现，这部剧中的宝藏演员还真是不少。

他是佟大为的同班同学，长得像葛优，如今46岁演《安家》演技被赞

其中扮演剧中男女主角同事谢亭丰的演员杨皓宇就让人眼前一亮。他扮演的这个角色外号“老油条”，可是个精于人情世故的老滑头。杨皓宇将这个角色的滑劲儿拿捏的特别好。

他是佟大为的同班同学，长得像葛优，如今46岁演《安家》演技被赞

杨皓宇看起来年龄不小了，这几年在各种影视剧中出演的都是中老年的角色，比如说《龙门镖局》中的恭叔，《白鹿原》中的冷先生等，出演的都是长辈一级的人物。

他是佟大为的同班同学，长得像葛优，如今46岁演《安家》演技被赞

但是很多人不不知道的是，杨皓宇竟然与佟大为、杨蓉等人是同学。这几位演员看起来非常年轻，甚至出演偶像剧角色都不在话下，但是身为同学的杨皓宇却显得老成很多。的确，如今46岁的杨皓宇，比佟大为、杨蓉等人要大几岁，这是因为他考上海戏剧学院足足考了三年才被录取。但长相老成太多，所以网友们都在调侃：他长得太着急了，怎么这么像葛优呢？ 

他是佟大为的同班同学，长得像葛优，如今46岁演《安家》演技被赞

科班出身的杨皓宇因为外形条件的限制，并没能跟佟大为等人一样年纪轻轻便走红娱乐圈。他从上海戏剧学院毕业之后将更多的时间放在了话剧上。他也会在娱乐圈拍摄各种影视剧，对于自己的工作，杨皓宇更多的是随遇而安，有戏拍就去拍戏，没戏拍的时候就转身去做幕后或者是去演话剧。

他是佟大为的同班同学，长得像葛优，如今46岁演《安家》演技被赞

虽然演的角色大都是配角，但每个角色杨皓宇都认真揣摩过，每一个配角都演的那么认真。所以这次在《安家》这部剧中才会如此受关注。如今已然成为圈内老戏骨的他，相信将来的星途会越来越好。

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