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赵本山力捧的弟子，娶小3岁美女生一子，如今34岁不红却很幸福

(2020-03-08 09:44:59)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

大家都知道《乡村爱情12》这部剧中隐藏了多对真夫妻，那你知道吗？其实《乡村爱情12》中还隐藏着一对父子呢。曹兴和他的儿子曹桐睿都有参演《乡村爱情12》，不过两人在剧中可不是演父子。

赵本山力捧的弟子，娶小3岁美女生一子，如今34岁不红却很幸福

曹兴是《乡村爱情12》中马忠的扮演者。而他的儿子则是在剧中演谢广坤的孙子谢腾飞。谢腾飞胖胖的，憨憨的，他被人称为小胖墩。剧中谢腾飞是王小蒙领养的孩子，《乡村爱情12》中谢广坤并不是很疼爱这个没有血缘关系的孙子。

赵本山力捧的弟子，娶小3岁美女生一子，如今34岁不红却很幸福

《乡村爱情12》中马忠想和香秀生孩子，但香秀却惦记着她和前夫生的孩子，不想生。谢广坤则吐槽谢腾飞胖，让他少吃点，还想让他退学。很多网友看了剧后表示心疼谢腾飞。曹桐睿的演技挺不错的。

赵本山力捧的弟子，娶小3岁美女生一子，如今34岁不红却很幸福

曹兴也是赵本山颇为器重的徒弟，很多网友都是通过看《乡村爱情》系列剧认识他的。曹桐睿这位星二代也是通过演《乡村爱情》成名。有网友说曹兴长得有点像郭德纲的徒弟岳云鹏。

赵本山力捧的弟子，娶小3岁美女生一子，如今34岁不红却很幸福

戏外曹兴一家生活得很幸福。曹兴的老婆尚霏也是赵本山的徒弟，她比老公小3岁。尚霏长得挺漂亮的，她演过《不是钱的事》、《樱桃红》等影视剧。曹兴夫妇都很疼爱儿子曹桐睿。

赵本山力捧的弟子，娶小3岁美女生一子，如今34岁不红却很幸福

如今34曹兴虽然不红，但是他过得很幸福。曹兴的心态很好，他表示感恩师傅，感恩身边的亲友。尚霏有时也会在微博晒晒娃。希望星二代曹桐睿可以健康快乐地成长。


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